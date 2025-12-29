La Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes

descartó que tenga pensado avanzar en una reforma política el año que viene, aunque destacó quecon un proyecto que quedó trabado en la Legislatura en medio de la fuerte interna entre el cristinismo y el kicillofismo: la tan ansiada

“Vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes bonaerenses”, reconoció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este lunes en conferencia de prensa, donde descartó que, por el momento, tengan en agenda una reforma política como pretende La Libertad Avanza, que impulsará el uso de la Boleta Única de Papel para los cargos provinciales en las elecciones 2027.

Para Bianco, “impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene caracter proscriptivo”. Y en ese sentido destacó que si la gente vuelve a elegir a los jefes comunales en las urnas, “es porque tuvieron una buena gestión”. Y ahondó: “El sistema más democrático es que cada pueblo pueda reelegir a sus intendentes”.

Las reelecciones en la provincia están limitadas a una sola desde 2016, cuando se aprobó una ley que estableció ese límite. Aunque por una ley de 2022 se hizo una excepción y se empezó a contabilizar los mandatos iniciados en 2017 y 2019 como los primeros. Así, si no hay cambios, 82 intendentes (de 136) no podrían presentarse en las elecciones de 2027.

De ese total, 52 son de Unión por la Patria; 17 de la UCR; 8 del PRO; 3 son vecinalistas; uno es aliado a lo que fue Juntos por el Cambio y el último responde a La Libertad Avanza. Actualmente, unos 42 intendentes integran el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político liderado por Axel Kicillof. Y en su gran mayoría impulsan este cambio, justificando que sería de vital importancia en el proyecto nacional del gobernador.

Cabe recordar que el proyecto que se debatió este año en la Legislatura, pero incluía sólo a legisladores, concejales y consejeros escolares. Pudo aprobarse en el Senado con el desempate de la vicegobernadora Verónica Magario.

Todo indica que el proyecto para que los intendentes cuenten con ese beneficio contará con respaldo de sectores del radicalismo, pero habrá que ver qué posición toman los legisladores del Frente Renovador. Es que en su momento Sergio Massa apoyó el proyecto que estableció la restricción orinal en 2016. Y desde entonces mantuvo una postura inflexible en cuanto a no dar marcha atrás.

Fuente: Agencia DIB