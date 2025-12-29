Cómo funcionarán los servicios en Olavarría durante el 31 de diciembre y el 1° de enero

El Municipio de Olavarría recordó cómo será el esquema especial de funcionamiento de distintos servicios esenciales durante las fiestas de fin de año. La información busca que vecinos y vecinas puedan organizarse con anticipación en jornadas que combinan celebraciones, cambios de rutina y menor actividad administrativa.

En relación a los cementerios, se informó que el Cementerio Municipal mantendrá un horario reducido hasta el 31 de diciembre inclusive, abriendo sus puertas de 7 a 13 horas. El 1° de enero permanecerá cerrado, retomando luego su actividad habitual.

Por su parte, Loma de Paz funcionará con normalidad durante todo el período festivo, en su horario regular de 8 a 15 horas, garantizando la atención a quienes deban concurrir durante esas fechas sensibles.

Otro de los servicios clave durante las fiestas es la recolección de residuos, que tendrá modificaciones puntuales. Durante el miércoles 31 de diciembre, el servicio diurno se prestará de manera normal, pero no habrá recolección nocturna. En tanto, el 1° de enero no se realizará la recolección diurna, mientras que el turno nocturno funcionará con normalidad, respetando en todos los casos los recorridos y horarios habituales de cada zona.

En cuanto a la recolección de reciclables en el marco del Programa GIRO, el 31 de diciembre y 1° de enero el servicio se desarrollará normalmente en horario diurno.

El transporte público de pasajeros también tendrá ajustes. Durante el 31 de diciembre los últimos servicios se adelantarán para que los trabajadores puedan regresar antes a sus hogares. El transporte urbano funcionará con la frecuencia de verano, pero las unidades circularán hasta una hora después del cierre de los comercios. En el caso del transporte interurbano, los últimos servicios saldrán a las 19 horas desde Olavarría hacia Loma Negra, Sierras Bayas y Hinojo, con los regresos finales entre las 19:50 y las 20 horas según cada línea.

Finalmente, desde la Dirección de Bromatología se informó cómo operará la Cabina Sanitaria. Durante el 31 de diciembre y el 1° de enero permanecerá cerrada, retomando su actividad el viernes 2 de enero de 5 a 12 horas y el sábado 3 de enero de 7 a 12 horas. Se recordó además la obligatoriedad de la inspección sanitaria para el ingreso de transportes de alimentos al partido de Olavarría, en cumplimiento de la normativa municipal y del Código Alimentario Argentino.