Javier Milei buscó llevar calma a los mercados financieros: "Argentina va a pagar"

El presidente Javier Milei buscó llevar calma a los mercados financieros respecto del vencimiento de deuda por más de US$ 4.200 millones de inicios de enero -y de los 12.600 de todo 2026- al afirmar, tajante que “Argentina va a pagar”, aunque sin dar precisiones respecto de cómo lo hará, tarea que delegó en el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Argentina va a pagar, va a pagar", enfatizó Milei en una nueva entrevista con el periodista Gabriel Anello, en Radio Mitre. Respecto de la metodología de pago, Milei evitó dar precisiones: “eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”. E insistió “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”.

Luego de aseverar que se cumplirá con los compromisos de deuda en enero, se refirió al nivel de las reservas del BCRA, que el viernes se engrosaron en 596 millones de dólares en un día y cerraron la semana con un nuevo récord de acumulación durante la gestión Milei, de 43.610 millones de dólares.

"Pasaron las elecciones legislativas nacionales, se desplomó el 'riesgo kuka' y se empezó a recuperar la demanda de dinero. Algún mérito debemos tener por cumplir las metas... Otra de las cosas imposible que fuimos revirtiendo: somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30 mil millones de dólares", aseguró el Presidente.

Sin embargo, la meta de la acumulación de reservas debe convivir con la asunción de los compromisos de deuda, por lo que, como mencionó Milei, el ministro Caputo trabaja junto con su gabinete distintas formas de instrumentación de los pagos, fundamentalmente en lo teniente al financiamiento.

Incógnita sobre la forma de pago

El martes Caputo había desestimado la posibilidad de emitir deuda en el exterior bajo ley extranjera para pagar los vencimientos de enero y sugirió un nuevo esquema de financiamiento con fondos hoy destinados a la ANSeS, para impulsar el mercado de capitales en Argentina y así reducir la dependencia de Wall Street.

"El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X, respondiendo a un usuario que había preguntado si iría a haber una emisión de deuda en Nueva York en enero de 2026.

El Gobierno enfrenta un vencimiento de capital e intereses por 4.200 millones de dólares con los bonistas el 9 de ener o. Después de la última venta de divisas para contener el dólar y la venta de las hidroeléctricas, el Tesoro tendría 2.600 millones de dólares. Y se sumaría un nuevo préstamo REPO con bancos internacionales: sobre este último mecanismo el ministro deslizó que podría ser la llave para instrumentar tales pagos.

"El REPO ya nos asegura que podemos (pagar la deuda de enero). Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que WS (por Wall Street) sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)", aseguró Caputo en sus redes. (DIB)