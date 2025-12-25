El rugby “Fortinero” tiene nuevo entrenador | Infoeme
El rugby “Fortinero” tiene nuevo entrenador

Leonardo Diego Davant fue confirmado en vísperas de la Noche Buena como nuevo entrenador del plantel superior de El Fortín.

El Fortín se prepara para un gran 2026 y mientras algunas disciplinas confirman la continuidad de los DT, en el rugby confirmaron al entrenador.

 

A través de las redes sociales, el “Fortinero” anunció la contratación de Leonardo Diego Davant que trabajará en el plantel superior junto a Patricio Bürckner y Mariano Sosa.

 

“Confiamos en su liderazgo, compromiso y trabajo para seguir creciendo como equipo, dentro como fuera de la cancha, conduciendo con convicción y compitiendo con identidad”, afirmaron mientras esperan un nuevo año con múltiples presencias en los certámenes que organiza Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

 

Fuente: prensa El Fortín

 

