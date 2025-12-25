El rugby “Fortinero” tiene nuevo entrenador

El Fortín se prepara para un gran 2026 y mientras algunas disciplinas confirman la continuidad de los DT, en el rugby confirmaron al entrenador.

A través de las redes sociales, el “Fortinero” anunció la contratación de Leonardo Diego Davant que trabajará en el plantel superior junto a Patricio Bürckner y Mariano Sosa.

“Confiamos en su liderazgo, compromiso y trabajo para seguir creciendo como equipo, dentro como fuera de la cancha, conduciendo con convicción y compitiendo con identidad”, afirmaron mientras esperan un nuevo año con múltiples presencias en los certámenes que organiza Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

Fuente: prensa El Fortín