Transparencia fiscal: Olavarría entre los municipios de la séptima con desempeño destacado

Un reciente informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) reveló la transparencia fiscal en los municipios bonaerenses. El estudio, realizado sobre la información publicada en los sitios web oficiales de los 135 distritos de la provincia, evaluó la visibilidad y actualización de datos presupuestarios y financieros correspondientes al tercer trimestre de 2025.

En este contexto, los municipios de la Séptima Sección Electoral muestran un desempeño destacado. Olavarría, Azul, Bolívar, Saladillo y Tapalqué alcanzaron el cumplimiento estricto, obteniendo el puntaje máximo de 100 puntos en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal.Este resultado implica que dichas administraciones publican de manera completa y accesible el presupuesto vigente, la situación económico-financiera trimestral, la ejecución presupuestaria, el detalle del gasto por finalidad y función, así como la información sobre deuda pública.

El informe también subraya los avances registrados en otros distritos de la sección. Bolívar, por ejemplo, pasó de un nivel medio en el relevamiento anterior a alcanzar el puntaje ideal, con una mejora de 30 puntos. Tapalqué mostró una evolución similar, escalando también hasta el máximo nivel de transparencia. En tanto, General Alvear se ubicó en el grupo de alto cumplimiento, con 75 puntos. Estos tres municipios mencionados registraron de las mejoras más significativas del informe.

Por su parte, los municipios de Veinticinco de Mayo (cumplimiento medio) y Roque Pérez (cumplimiento regular) se encuentran en el rango medio de la tabla.

Según ASAP, estos resultados confirman una tendencia positiva en la Séptima Sección, que se alinea con la mejora general observada a nivel provincial: en 2025, 68 municipios bonaerenses alcanzaron niveles estrictos o altos de transparencia, superando los registros de informes anteriores. No obstante, el estudio advierte que aún persisten disparidades importantes entre distritos, lo que refuerza la necesidad de sostener y profundizar las políticas de acceso a la información pública como herramienta clave para el control ciudadano y la calidad institucional.

Fuente: Séptima Sección.