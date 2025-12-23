Cómo será el funcionamiento de Centros de Inmunización durante las fiestas | Infoeme
Martes 23 de Diciembre 2025 - 17:56hs
35°
Martes 23 de Diciembre 2025 - 17:56hs
Olavarría
35°
Infoeme
 |  comunidad
 - 23 de Diciembre de 2025 | 16:10

Cómo será el funcionamiento de Centros de Inmunización durante las fiestas

Desde la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones se detalló el funcionamiento de los centros de Vacunación durante los próximos días.

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, informa el funcionamiento de los centros de inmunización durante los próximos días, debido a los feriados nacionales por las fiestas de fin de año, como así también a los asuetos dispuestos para trabajadores municipales.

 

A continuación, el detalle de los Centros de inmunización que estarán abiertos el próximo lunes 29 de diciembre:

_ CAPS N° 4

_ CAPS N° 5

_ CAPS N° 18

_ CAPS N° 21

_ CAPS N° 22

_ CAPS N° 26

_ Hospital De Sierras Bayas

_ Hospital De Hinojo

_ Centro De Inmunizaciones Banco De Leche

_ Vacunatorio Del Hospital “Dr. Héctor Cura”

 

Desde la mencionada área se detalló, además, que el día 30 de diciembre atenderán a jornada completa:

_ Vacunatorio del Hospital “Dr. Héctor Cura” (Hasta 14 horas.)

_ Centro De Inmunizaciones “Banco De Leche” (Hasta 13:30 horas.)

 

Por último, se expresó que los días sábados 27 de diciembre y 3 de enero el Centro de Inmunizaciones “Banco de Leche” no se encontrará abierto.

