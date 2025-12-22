Los comercios tendrán horarios reducidos durante las fiestas

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría solicita a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad realizar las compras de fin de año con anticipación y recuerda que el 24 y 31 de diciembre los comercios de Olavarría y la región tendrán un horario reducido de atención al público ya que abrirán sólo hasta las 16 horas.Esta iniciativa la lleva adelante la entidad gremial en conjunto con empresarios y supermercadistas, y tiene como objetivo facilitar el regreso a sus hogares de los trabajadores mercantiles para permitirles pasar las festividades en familia y disfrutarlas con tranquilidad.

Para lograr que esta medida se implemente y tenga los resultados esperados sin generar contratiempos, el CECO viene realizando actas acuerdos con comerciantes de distintos rubros y también hará una campaña de difusión y concientización entre los vecinos para que las compras navideñas se realicen con anticipación.

Desde el CECO afirmaron “creemos que todos podemos tener un pequeño gesto de solidaridad. En este caso ser previsores y no dejar las compras para último momento. Sólo con eso, estaremos ayudando a que miles de familias de Olavarría puedan estar unidas pasando nochebuena juntas”

Finalmente, resaltaron la predisposición de los comerciantes para llevar adelante esta iniciativa. Se recuerda que los días 25 de diciembre y 1 de enero son feriados nacionales no laborables.