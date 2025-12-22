El Gobierno bonaerense refuerza controles para evitar el acceso de menores a las apuestas online

La administración de Axel Kicillof oficializó la exigencia de verificación biométrica para el acceso a las plataformas de apuestas online, con el objetivo de reforzar el control sobre menores de edad y prevenir el juego problemático. La medida oficial obliga a las empresas licenciatarias a implementar sistemas de reconocimiento facial y “fe de vida”, para validar la identidad de los usuarios.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos, a cargo de Gonzalo Atanasof, dispuso que todas las firmas habilitadas deberán incorporar mecanismos de comprobación biométrica de identidad, con el fin de evitar perfiles falsos, impedir el acceso de personas menores de 18 años y fortalecer las políticas de prevención del juego compulsivo.

Según reza la normativa, las plataformas de apuestas online deberán implementar, a su exclusivo costo, sistemas de verificación de identidad mediante datos biométricos, “fe de vida” y reconocimiento facial, tanto al momento del registro de los jugadores como en las instancias adicionales que establezca la reglamentación.

Desde el organismo bonaerense explicaron que la resolución se encuadra dentro de la Ley Provincial Nº15.079, que regula el juego online en la provincia de Buenos Aires y prohíbe de manera expresa la participación de menores de edad. La normativa también exige la identificación fehaciente de todas las personas que acceden a estas plataformas, en línea con las políticas que impulsa la gestión de Kicillof para prevenir la ludopatía.

Por otro lado, el Instituto facultó tanto a la Dirección Jurídico Legal como a la Dirección de Sistemas a dictar en forma conjunta las normas complementarias y las adecuaciones técnico-administrativas necesarias para la implementación del sistema. Además, ambas áreas también quedarán a cargo de verificar los aspectos técnicos y jurídicos de las firmas prestadoras del servicio.

Bajo este nuevo marco normativo, las empresas licenciatarias contarán con un plazo de 60 días para poner en funcionamiento el nuevo sistema de verificación biométrica. Por su parte, el organismo de control tendrá la posibilidad de prorrogar ese plazo, a través de una resolución debidamente fundada.

Vale recordar que la semana pasada, durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anticipó la medida y confirmó que todos los sitios de apuestas habilitados en la provincia deberán acatar la disposición oficial para validar la identidad de los usuarios. “Buscamos prevenir y abordar un tema importante como la ludopatía en los más chicos”, subrayó el funcionario.

Ante este panorama, el dirigente kicillofista precisó que la obligación alcanzará a los siete operadores legales con licencia en la provincia, incluidos los sitios de apuestas y casinos que operan bajo el dominio bet.ar. Además, el ministro bonaerense remarcó que este nuevo sistema “va a impedir cualquier filtración de ingreso con datos de familiares”, ya que los usuarios deberán acreditar su identidad en cada acceso.