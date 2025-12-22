Verano: con drones detectarán conductores que usen celulares o no lleven cinturón

Más allá del despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos en el marco del Operativo de Sol a Sol 2025/26, el Gobierno de Axel Kicillof incorporará este verano nuevos controles orientados a detectar de manera más precisa infracciones cada vez más habituales, como manejar sin cinturón de seguridad o usando el teléfono celular.

En concreto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, precisó este lunes en conferencia de prensa que el Ministerio de Transporteen las rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico

“Tanto Transporte como Aubasa llevarán adelante distintos operativos en puntos fijos a lo largo de todas las rutas del Atlántico, como se viene haciendo en otras temporadas. Este verano se agregará el uso de drones e inteligencia artificial; se suma esta tecnología para identificar a aquellos que, en lugar de manejar con las dos manos, están distraídos mirando el celular o no tienen colocado el cinturón de seguridad”, informó Bianco desde la Gobernación.

Cabe recordar que actualmente, manejar sin cinturón de seguridad puede tener una multa de entre $85.550 y $171.100, mientras que por usar celular puede trepar a $342.200.

La idea es reforzar los controles habituales, ahora con la incorporación de tecnología de última generación, en conjunto con otras herramientas, entre ellas los controles de tránsito, el monitoreo de los corredores y la asistencia ante emergencias y siniestros viales.

Uno de los aspectos centrales será el control del transporte de pasajeros, con una fiscalización del transporte interjurisdiccional, que incluirá operativos tanto en ruta como en las terminales de salida.

De hecho, durante el fin de semana se desarrollaron en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde se controlaron más de 1.700 vehículos, se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir y se registraron alcoholemias positivas de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

Fuente: Agencia DIB