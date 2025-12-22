El Programa Municipal “Tu Barrio Recicla” continuará con más jornadas en 2026

Durante los meses de enero y febrero de 2026 continuarán las jornadas del Programa Municipal “Tu Barrio Recicla”, que recorrerá distintos puntos de la ciudad.

Se trata de una propuesta impulsada por la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en articulación con las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra.

El objetivo es promover la separación en origen y la correcta disposición de materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad. Puntualmente, esta iniciativa se desarrolla en aquellos barrios y zonas que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada del Programa GIRO.

Durante 2025 se realizaron un total de diez jornadas de “Tu Barrio Recicla”, con la finalidad de que cada vez más personas incorporen el hábito de separar los reciclables en sus hogares.

Para 2026, en el mes de enero se llevarán adelante cuatro jornadas; las primeras dos serán el miércoles 7 de enero, en Junín y Av. Del Valle, y el miércoles 14 de enero, en Junín y Collinet. En ambos casos la actividad se desarrollará de 9 a 12 horas. Las restantes dos jornadas serán informadas próximamente.

Cabe aclarar que a partir de la próxima semana, las promotoras ambientales comenzarán a recorrer los barrios cercanos a los puntos de encuentro para informar sobre la actividad e invitar a las familias a reunir sus reciclables y acercarlos el día de la jornada.

La propuesta está abierta a todas las personas que deseen participar, no solo a quienes residen en los barrios cercanos.

Todo el material recolectado será trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO, donde recibirá el tratamiento correspondiente para su recuperación y reincorporación al circuito productivo.

Para más información o ante cualquier consulta, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.