La Plata: la Justicia rechazó el pedido de salidas laborales presentado por "La Toretto"

La Justicia rechazó el pedido de salidas laborales presentado por, imputada por el homicidio culposo con dolo eventual del motociclista(37), ocurrido en abril de 2024 durante una picada ilegal en

La joven había solicitado autorización para trabajar como niñera mientras cumple prisión domiciliaria en una vivienda de City Bell, argumentando la necesidad de reinsertarse laboralmente.

El planteo fue elevado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata por su abogado defensor, Flavio Gliemmo, quien indicó que existía una oferta concreta para el cuidado de un niño de un año y medio. No obstante, el juez Claudio Bernard resolvió rechazar la solicitud al considerar que no estaban dadas las condiciones para flexibilizar el régimen de detención.

En su resolución, el magistrado advirtió que la propuesta laboral no estaba debidamente acreditada y que no existe un sistema de control que permita supervisar el cumplimiento de la medida, como el monitoreo electrónico.

“La conjunción de una oferta laboral no verificada y la ausencia de un mecanismo de control (…) nos llevan a sostener que la petición no haría más que desnaturalizar la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario”, expresó Bernard en el fallo, citado por la agencia Noticias Argentinas.

“La Toretto” a la espera del juicio

Alvite permanece a la espera del juicio oral y, de ser hallada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión por la acusación que pesa en su contra.

En el mismo proceso judicial también será juzgada Valentina Velázquez, amiga de Alvite, imputada por su participación en la picada mortal bajo la figura de “prueba de velocidad”. Ambas jóvenes se encuentran inhabilitadas para conducir.