Golf: Martiniano Díaz Oviedo se quedó con el Ranking

En el campo de golf del Club Estudiantes se disputó la última fecha de la Temporada del Ranking “Destino Global” con el tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana que estuvo reservado para dos categorías.
Con una temporada muy sólida, Martiniano Díaz Oviedo se quedó con el premio máximo, un viaje cortesía de la empresa auspiciante, y fue escoltado por Iván Recabarren y Antonio Álvarez
Además, en esta última fecha dividida se produjo algo muy particular ya que Francisco y Felipe Arenas (padre e hijo) ganaron en sus respectivas Categorías.
Puntaje final Ranking “Destino Global” con 27 fechas disputadas:
1°: Martiniano Díaz Oviedo (campeón) con 230.1 Pts.
2°: Iván Recabarren (subcampeón) con 214.6 Pts.
3°: Antonio Álvarez con 200.17 Pts.
Los resultados:
Hasta 18 de Hándicap:
1°: Francisco Arenas con 32 golpes
2°: Julio Escalada con 35 golpes
3°: Martiniano Díaz Oviedo con 35 golpes
De 19 al Máximo:
1°: Felipe Arenas con 30 golpes
2°: Rubén Dattoli con 30 golpes
3°: Alberto Belachur con 31
La actividad continuará este sábado con uno de los últimos Torneos del año con “La Navidad de Librería Aladino” un ya clásico Medal Play 18 hoyos que se disputa en esta fecha de fiestas.
Fuente: prensa CAE