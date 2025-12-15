Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino ante la Conmebol

La senadora nacional Patricia Bullrich formalizó hoy una denuncia ante el Comité de Ética de la Conmebol contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La dirigente de La Libertad Avanza los acusó de presuntas violaciones a los principios de integridad, transparencia y buena gobernanza que rigen para las asociaciones miembro del organismo sudamericano.

A través de un extenso escrito, Bullrich calificó el accionar de los máximos dirigentes de la AFA como “mafioso” y sostuvo que este tipo de conductas “ensucian al fútbol argentino”. En paralelo, utilizó sus redes sociales para reforzar la denuncia con duras críticas al manejo económico de la entidad que conduce el fútbol local.

“A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?”, cuestionó la senadora. Y concluyó con una frase tajante: “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”.

La denuncia de Bullrich

En el documento elevado a la Conmebol, Bullrich afirmó que los hechos que involucran a Tapia y Toviggino “evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos” y coinciden “temporal y materialmente” con investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial. Según sostuvo, este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares exigidos por el organismo sudamericano a sus federaciones afiliadas.

La senadora remarcó que se encuentra en trámite una investigación judicial en la que se analizan maniobras vinculadas a la adquisición, administración y tenencia de bienes de “altísimo valor económico” mediante sociedades comerciales que habrían sido utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas. En ese marco, consideró que los hechos denunciados trascienden el ámbito local y afectan de manera directa la credibilidad y la reputación del fútbol sudamericano.

“Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la CONMEBOL y se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que exceden lo estrictamente local, se justifica plenamente la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores”, argumentó Bullrich, quien pidió que el organismo investigue y eventualmente sancione las conductas denunciadas.

Sur Finanzas

La presentación de la senadora se inscribe en el contexto de la causa que investiga a la empresa Sur Finanzas, vinculada al financista Ariel Vallejo, y su presunta relación con dirigentes de la AFA y varios clubes. A partir de ese expediente, en los últimos días se realizaron allanamientos en la sede de la AFA y en 18 clubes de distintas categorías, por orden de la fiscal Cecilia Incardona y el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.

En paralelo, existe otra investigación a cargo del juez Luis Armella, que ya indagaba el vínculo de Sur Finanzas con el club Banfield y su anterior dirigencia. Además, una tercera causa que tramitó inicialmente en el juzgado de Daniel Rafecas y luego pasó al fuero Penal Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky, derivó en el secuestro de una flota de 54 vehículos de lujo en una mansión del barrio Santa Rosa de Pilar. Tanto la propiedad como los rodados están a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyos titulares no tendrían, según la investigación, capacidad económica acorde para adquirir esos bienes, lo que motivó pedidos de la Coalición Cívica para que se determine si los verdaderos dueños serían Tapia o Toviggino.

En su denuncia, Bullrich enumeró una serie de hechos que, a su entender, configuran violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL y a su política anticorrupción: presunto uso de sociedades interpuestas, contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas a su dirigencia, incrementos patrimoniales incompatibles y la existencia de investigaciones administrativas, fiscales y penales en curso.

Ahora, será el Comité de Ética de la Conmebol -integrado por cinco miembros de distintos países de la región- el que deberá definir si da curso a la denuncia y avanza con una investigación formal sobre la conducción de la AFA, en un escenario que promete seguir sacudiendo al fútbol argentino.

Fuente: DIB