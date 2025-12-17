El Polo Industrial Penitenciario volvió a entregar mobiliario escolar

El Municipio de Olavarría informa que en la mañana de este miércoles se llevó a cabo una nueva entrega de mobiliario escolar, en el marco del convenio firmado por el Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, y el Polo Industrial que funciona en las distintas Unidades del Servicio Penitenciario en Sierra Chica. En la ocasión, además, se contó con la articulación del Consejo Escolar.

De acuerdo con lo que se detalló, se trató de 47 mesas y más de 40 sillas, que serán destinadas a fortalecer el equipamiento escolar de la Secundaria N° 10.

La entrega fue gracias al trabajo de las autoridades del establecimiento escolar, el Consejo Escolar, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y autoridades del Complejo Penitenciario Sierra Chica. Vale destacar que durante el corriente años se mejoraron más de 300 elementos de mobiliario escolar, que ya fueron destinados a distintas instituciones educativas del Partido.

El secretario de Desarrollo Económico, José Pablo Di Uono, destacó que durante todo el 2025 se logró fortalecer el vínculo con el Polo Productivo, lo que se tradujo en la fabricación de bloques, reparaciones de mobiliarios, mejoramientos de camas hospitalarias, arreglos de vehículos oficiales, carpintería, tapicería y, uno de los trabajos más recientes, la reparación y realización de adornos para el árbol de Navidad que se encuentra instalado en el Paseo Jesús Mendía.

Vale añadir, a la par, que en el marco del acuerdo se mejoró el equipamiento para la fabricación de bloques y con herramientas para el taller de huertas.

Di Uono recordó pero también ponderó que las diversificaciones en los distintos servicios productivos permiten que las personas privadas de libertad accedan a aprender oficios, capacitarse en el uso de herramientas y asimilar valores como trabajo en equipo, responsabilidad y disciplina laboral.

Esta iniciativa surge de la firma entre el Intendente Maximiliano Wesner y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martin Mena, en el mes de septiembre de 2024. Desde ese entonces es constante el trabajo, con los objetivos de contribuir con la comunidad olavarriense y a la capacitación de oficios a las personas privadas de la libertad.

La coordinación de los trabajos es llevada adelante por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio con las autoridades del Polo Industrial Sierra Chica, encabezadas por el Inspector Mayor Sebastián R. Martin y del Departamento Regional de Cultura Laboral del Servicio Penitenciario, a cargo del Jefe de Departamento Prefecto Mayor Ignacio Pagano Couto.