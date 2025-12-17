Diputados: La Plata quedó a un paso de ser declarada capital de la cerveza artesanal

En su sesión de este martes, la Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción al proyecto de la legisladora platense del peronismo, Lucía Iañez, que declara a La Plata como “capital provincial de la cerveza artesanal”, debido al arraigo que tiene la ciudad de las diagonales con la producción cervecera.

Según explica Iañez en su proyecto, la designación de La Plata como capital provincial de la cerveza artesanal se debe a su destacada trayectoria en la materia, la calidad de su producción, la cantidad de productores locales, su aporte al desarrollo económico y turístico, y su arraigada cultura cervecera.

“La Plata alberga una alta concentración de cervecerías artesanales, generando un ambiente de sana competencia, innovación y colaboración. Su oferta cervecera es notablemente diversa, abarcando desde estilos clásicos hasta creaciones innovadores con ingredientes locales, satisfaciendo paladares exigentes y atrayendo aun público variado”, destacó la diputada platense.

En ese sentido, la declaración de La Plata como capital de la cerveza artesanal busca promover el desarrollo de la producción, comercialización y consumo responsable de las bebidas elaboradas en la ciudad, impulsar el turismo cervecero, fomentar la capacitación e innovación para mejorar el brebaje y facilitar la participación de los productores en eventos provinciales, nacionales e internacionales.

En su proyecto, Iañez señala que varias productoras cerveceras de La Plata fueron laureadas con numerosos premios nacionales e inclusive internacionales, debido a la calidad de sus IPAs, APAs, Lagers, Honeys y otras variedades. “Demuestra el talento de nuestros maestros cerveceros, quienes buscan constantemente nuevas recetas, experimentando con ingredientes autóctonos”, valoró.

No obstante, la iniciativa de la legisladora kicillofista no solo pretende una declaración para que la ciudad sea capital de estas bebidas alcohólicas, sino que también busca crear el “Registro Provincial de Cervecerías Artesanales de La Plata”.

Este registro, servirá como requisito para que los productores puedan acceder a beneficios y programas de promoción impulsados desde el propio Estado provincial, siempre y cuando cumplan criterios como calidad e higiene, la locación de la producción, o la elaboración de la cerveza, entre otros puntos.

De esta forma, los productores platenses podrán mostrar sus cervezas artesanales al público a través de eventos masivo, como el reconocido Festival de la Cerveza Capital, que tuvo lugar el pasado mayo en el Estadio Único de La Plata, y que fue destacado por Iañez, que consideró que el mismo “fortaleció el tejido social y cultural en torno a esta bebida”.

Por caso, la propuesta de Iañez viene a dar un espaldarazo a las cervecerías artesanales de La Plata, que en el último tiempo se vieron azotadas por los flagelos primero de la pandemia, luego de la inflación, y ahora del bajo consumo. Tal es así que varias de los sellos cerveceros que se ubicaron en la tradicional Diagonal 74 y otras calles del centro platense, tuvieron que bajar sus persianas frente a los fuertes precios de alquiler y las bajas ventas.

“La Plata reúne una combinación única de rica historia, calidad y diversidad productiva, impacto económico, potencial turístico y arraigada cultura cervecera, convirtiéndola en la candidata ideal para ser reconocida como la capital provincial de la cerveza artesanal”, cerró Iañez.