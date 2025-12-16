Detuvieron a un pastor evangélico de Laferrere acusado de abuso sexual y grooming

Esteban Oviedo (47), un pastor evangélico que estaba al frente de una comunidad religiosa en Gregorio de Laferrere, fue detenido en Cañuelas tras dos allanamientos ordenados por la Justicia de La Matanza. Está acusado, hasta el momento, de haber abusado de cinco víctimas, algunas menores de edad, aunque con el correr de las horas se fueron sumando más denuncias. Los investigadores creen estar frente a un depredador sexual a gran escala.

“La causa se inició el martes (9 de diciembre) y nos llamó la atención cómo se fueron multiplicando las víctimas. Arrancó con la denuncia hecha por la mamá de una adolescente y al jueves se habían sumado cuatro denuncias más. Ayer viernes (12) hubo una asociación que también reveló casos: no sabemos hasta dónde puede escalar”, precisaron fuentes de la investigación al medio local Primer Plano Online.

“De la ruina al éxito”

Esteban Oviedo era el líder de la comunidad religiosa denominada “Ministerio Donde Él habita”, ubicado sobre la avenida Juan Manuel de Rosas al 5900, en Gregorio de Laferrere.

Oviedo fue detenido en su vivienda del country Solares Santa Anita, ubicado a la altura del kilómetro 51,5 de la Ruta 3, en Cañuelas, de acuerdo con información de El Ciudadano.

Tras su arresto, su entorno cerró su perfil de Facebook y puso en modo privado su cuenta de Instagram, donde se presentaba como “profesor de hebreo” y promocionaba su libro “De la ruina al éxito, 52 días para la restauración”.

“Se le metió el Diablo”

El caso cero en la investigación fue impulsado por la mamá de una adolescente, que revisó el celular de su hija y decidió recurrir de inmediato a la Justicia.

La mujer descubrió un intercambio de mensajes entre la menor y su referente religioso que la dejó absorta. Por eso, en paralelo, también encaró al pastor para recriminarle lo que había encontrado en el teléfono.

El pastor le dijo que a la adolescente “se le metió el Diablo y yo estoy luchando contra eso”.

Según consta en el expediente en trámite, el imputado le envió mensajes de contenido “afectivo y con connotaciones sexuales, solicitándole además material fotográfico de sus partes íntimas”.

Más evidencias

Esos elementos probatorios ya son parte de una causa que suma evidencia con el correr de las horas. Por eso, al sospechar de la posibilidad de estar frente a una voluminosa investigación, la justicia puso a disposición un correo electrónico para que, en caso de haber, más víctimas sumen su testimonio: es ayudantiadelitosconexos.lm@mpba.gov.ar.

Según los testimonios recopilados, también los investigadores lograron establecer que Oviedo, abusando de su rol y autoridad dentro del ámbito religioso, “habría realizado conductas abusivas contra niñas en sectores internos del templo, específicamente detrás del escenario, aprovechando espacios de privacidad y la ausencia de terceros”.

Abuso sexual agravado

El pastor enfrenta cargos por los delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de ministro de culto, en concurso real con acoso sexual virtual (grooming).

En tanto, religioso tiene antecedentes por dos denuncias contra él presentadas en 2024 por abuso sexual agravado, ambas en La Matanza, y otras dos 2003 en Morón, en ese caso por tentativa de hurto.

En los allanamientos, personal policial de la División Investigaciones contra el Cibercrimen incautaron cuatro teléfonos celulares, dos notebooks, una computadora de gabinete, dos cámaras, una filmadora, documentación y anotaciones.

