Caso Pablo Laurta: elevaron a juicio oral el doble femicidio

La Justicia de Córdoba elevó a juicio oral la causa que investiga el doble femicidio cometido por Pablo Laurta en perjuicio de su ex mujer Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

Conforme a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, estableció que la investigación vaya a debate oral y público.

Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, alevosía, y por mediar violencia de género; amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad contra su ex pareja y su ex suegra.__IP__

El hombre está alojado en el penal de Cruz del Eje, mientras en la provincia de Entre Ríos avanza la causa por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio, a quien Laurta habría asesinado en la ciudad de Concordia. (NA)