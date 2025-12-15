Durante noviembre la Provincia completó 145.209 trámites registrales | Infoeme
 - 15 de Diciembre de 2025 | 21:04

Durante noviembre la Provincia completó 145.209 trámites registrales

La atención en delegaciones alcanzó las 135.600 gestiones. También hubo operativos de documentación en 16 municipios.

Durante el mes de noviembre, el Registro Provincial de las Personas gestionó 145.209 trámites, a través de la atención en sus delegaciones y acercándose a los barrios de distintos municipios con operativos de documentación.

En ese período, en las diferentes delegaciones se expidieron 57.251 partidas, se confeccionaron 32.228 DNI y pasaportes, se registraron 8.250 nacimientos y 10.142 defunciones, se celebraron 8.434 matrimonios y uniones convivenciales, y se entregaron 18.995 certificaciones.

Como parte del despliegue territorial, se realizaron trámites registrales en 16 municipios de la Provincia: Almirante Brown, Berazategui, Brandsen, Chascomús, Ezeiza, General San Martín, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Mar Chiquita, Mar del Plata, Merlo, Moreno, San Miguel, San Pedro y Tapalqué.

En los operativos territoriales estuvieron disponibles de forma gratuita los trámites de DNI, partidas, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación e inscripción tardía entre otras gestiones.

El Registro Provincial de las Personas está conformado por 560 delegaciones divididas en 21 Subdirecciones Zonales, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido y ágil presente en los 135 municipios.

