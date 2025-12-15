Tras el reclamo de estatales, Kicillof prometió depositar el aguinaldo “antes de las fiestas”

En medio del pedido de los gremios de docentes y estatales bonaerenses por la reanudación de la negociación paritaria y para conocer la fecha de cobro del medio aguinaldo, el gobierno provincial de Axel Kicillof confirmó este lunes que abonará la segunda parte del sueldo anual complementario en los días previos al 25 de diciembre, es decir, a partir de la semana que viene.

En la habitual conferencia de prensa del inicio de la semana, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que el pago del medio aguinaldo se efectuará “antes de las fiestas”, aunque no detalló una fecha exacta. “Aún se está definiendo el día”, puntualizó.

“Fue un año particularmente difícil para las finanzas de la Provincia, Esta semana tenemos un vencimiento de letras que tenemos que renovar, pero con esos fondos vamos también establecer cuál va a ser el día de cobro, pero va a ser antes de las fiestas”, precisó el funcionario provincial.

Es preciso mencionar que, la semana pasada la titular provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Fabiola Mosquera, reclamó al Ejecutivo provincial que garantice el pago del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre, al fundamentar el pedido en “la difícil situación económica que atraviesan todos los trabajadores del Estado”.

Cabe recordar que el aguinaldo se divide en dos pagos: un primer desembolso en junio y otro en el último mes del año. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres. En 2024, el pago por parte del Gobierno a los estatales bonaerenses se efectuó entre el 20 y el 23 de diciembre.

Fuente: Diputados Bonaerenses.