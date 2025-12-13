Finaliza la Campaña Anual de Vacunación Antirrábica 2025

En el marco del programa “Querer es cuidar”, el Municipio informó las últimas fechas de la Campaña Anual de Vacunación Antirrábica canina y felina, que alcanza a distintos barrios de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría.

El objetivo de la misma es promover la vacunación contra la rabia en animales, debido a que es la principal medida de prevención para esta enfermedad y también sensibilizar sobre el cuidado responsable de animales de compañía.

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los perros y gatos (mayores de tres meses), y luego debe reforzarse de forma anual. Se aclara que la modalidad de atención es por orden de llegada y que en caso de lluvia se suspende la jornada y se reprograma el puesto.

A continuación se detalla el cronograma para los próximos días:

Sábado 13 de diciembre

9 a 12:30 horas

Parque Helios Eseverri – Av. Trabajadores y Alsina

Lunes 15 de diciembre

De 9 a 12 horas

CECO I (Av. Perón y Santa Cruz)

Martes 16 de diciembre

De 10 a 12 horas

Belén (Jardín Belén (Av. Emiliozzi y calle 118)

Miércoles 17 de diciembre

De 9 a 12 horas

Loma Negra – Plazoleta Villa Vieja (Av. Luciano Fortabat y Alberdi)

Jueves 18 de diciembre

De 9 a 12 horas

Los Robles- Plaza Italia (Vte. López y Esquivel)

La rabia es una enfermedad producida por un virus que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluidas las personas. No tiene cura y el tratamiento sólo es eficaz si se aplica antes del inicio de los síntomas. Por eso, es fundamental prevenirla.

El virus está presente en la saliva de los animales infectados, principalmente perros y gatos, pero también pueden ser algunos mamíferos silvestres, como murciélagos. Se transmite por medio de mordeduras, arañazos y/o al lamer zonas lesionadas del cuerpo o mucosas de otros animales o personas. La principal medida de prevención es realizar la consulta temprana ante un accidente de mordedura con un animal.

La vacuna en pequeños animales debe aplicarse por primera vez a los tres meses de edad, y luego realizar refuerzos de forma anual.

Requisitos

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses. NO se vacuna a hembras preñadas o en lactancia o animales que presenten síntomas de enfermedad.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación, con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos deben concurrir en transportadoras, mochilas-bolsos, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.