Se realizó una importante reunión sobre vacunación entre autoridades educativas y equipos de salud

En la jornada del jueves se llevó a cabo una importante reunión sobre vacunación en la sede de la Escuela Secundaria Nº 16 del barrio CECO II, de la que participaron equipos de la Dirección de Epidemiología e Inmunización y de la Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud y autoridades educativos de los distintos establecimientos y niveles educativos de Olavarría.

En el marco del encuentro, que contó con una importante convocatoria, se habló de la importancia del programa de salud educativa, el alcance que tuvo desde el mes de agosto a diciembre, y la continuidad del mismo con la nueva cohorte de niños/as que ingresan al primer ciclo.

Además la Dra. María del Carmen Weis hizo énfasis en la importancia de las vacunas y el impacto de las mismas dando cuenta que es fundamental el trabajo articulado con las instituciones.

Cabe agregar que durante todo el año el Municipio invita a acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio para completar esquemas de vacunación según calendario nacional, que incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales o para grupos específicos: es obligatorio y totalmente gratuito. La vacunación se lleva adelante en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país.

En el Partido de Olavarría los vacunatorios son los siguientes:

Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Centro de Inmunizaciones Banco de Leche: lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas, sábados de 8:30 a 12:30 horas.

CAPS: Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

CAPS 1 “Obrero” – Av. Del Valle 4291. Teléfono: 425473.

CAPS 2 “Sarmiento” – Roque Sáez Peña 1450. Teléfono: 455696.

CAPS 3 “Amoroso” – Barros y Deán Funes. Teléfono: 421067.

CAPS 4 Sierra Chica – Sbardolini esq. Marelli. Teléfono: 15422229.

CAPS 5 (Territorial 4) “H. Yrigoyen” – R. Fal. 4124. Teléfono: 420646.

CAPS 6 “12 de Octubre” H. Yrigoyen 660. Teléfono: 456553.

CAPS 7 “Independencia”- Pueyrredón y Ayacucho. Teléfono: 420794.

CAPS 8 “10 de Junio” – Giovanelli 3867. Teléfono: 424415.

CAPS 9 “Colonia San Miguel” – San Martín 1995. Teléfono: 492954.

CAPS 12 “Barrio CECO” – B. CECO. Casa 500. Teléfono: 451945.

CAPS 13 “Blanca Grande” – Calle 5 y Calle 6 23. Teléfono: 4426170.

CAPS 14 “Recalde” – Zanardi y Calle 12. Teléfono: 2314499120.

CAPS 15 “Santa Luisa”- Zanardi y Calle 12. Teléfono: 495522.

CAPS 16 “V. Magdalena” Córdoba 3082. Teléfono: 15579810.

CAPS 17 “Dámaso Arce” 25 de mayo 1135. Teléfono: 430023.

CAPS 18 (Territorial 2) “Alberdi” – Av. Alberdi y Cnel. Suarez. Teléfono: 456306.

CAPS 19 “Colonia Hinojo” A. de los Fundadores 1206. Teléfono: 491515.

CAPS 20 “AOMA” Gral. Paz 11422. Teléfono: 15714927.

CAPS 21 “Loma Negra”. 1º de mayo 1458. Teléfono: 493291.

CAPS 22 (Territorial 6) “Villa Mailín” Mendoza y Balcarce. Teléfono: 451601.

CAPS 23 “Belén” Emiliozzi 5830. Teléfono: 15714953.

CAPS 25 “Acupo” 101 Bis 3501. Teléfono: 15714929.

CAPS 26 “Lourdes” Grimaldi 894. Teléfono: 15579766.

CAPS 27 – CIC 113 Bis 601. Teléfono: 15714923.

Hospital Sierras Bayas Smirnoff 2362. Teléfono: 492105.

Hospital Espigas Teléfono: 2314493011.

Hospital Hinojo. Teléfono: Calle 5 S/N 491052

Es muy importante mantener completo el Calendario de Vacunación. Las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles por esta vía, que pueden ser graves para nuestra salud. Es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas que nos corresponden durante todas las etapas de la vida, así como también acompañar a los más pequeños en este proceso, para evitar enfermarnos y contagiar a nuestra familia y otras personas.

Además, es fundamental tomar conciencia de que no sólo podemos enfermarnos nosotros, sino también contagiar a personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas por tener contraindicaciones para su aplicación.

Por ello se dice que la vacunación ofrece protección de la salud “en rebaño”: cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la enfermedad probablemente no se propague, ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica.