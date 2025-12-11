Suba por encima de la inflación: una familia tipo necesitó $ 1.257.329 en noviembre para no ser considerada pobre | Infoeme
Suba por encima de la inflación: una familia tipo necesitó $ 1.257.329 en noviembre para no ser considerada pobre

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina si una familia es indigente o no, registró en el GBA un incremento mensual del 4,1%; la de la pobreza, 3,6%.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina si una familia es indigente o no, registró un incremento mensual del 4,1%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) -que mide el umbral de pobreza- aumentó 3,6% en el Gran Buenos Aires, en ambos casos por encima de la inflación de noviembre (2,5%), según reveló esta tarde el Indec.

Con estos datos, la CBA acumula en el año una suba del 26,1% y la CBT del 22,7%, mientras que en la comparación interanual las variaciones alcanzaron el 28,9% y 25,5%, respectivamente.

De acuerdo con el informe, un hogar de cuatro personas necesita ingresos por $ 566.364 para no ser considerado indigente, y de $ 1.257.329 para no perforar la línea de la pobreza. La línea de indigencia para un adulto se ubicó en $ 183.289, mientras que la línea de pobreza ascendió a $ 406.903.

La evolución mensual también mostró diferencias respecto de los meses anteriores. La CBA y la CBT venían de subas del 3,1% en octubre. Estas canastas se actualizan cada mes con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA). En marzo las canastas habían registrado un pico de 5,9% y 4%. (DIB)

