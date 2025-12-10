Detectaron un nuevo caso de dengue y 77 de Coqueluche en Argentina

Un nuevo caso de dengue se registró en la Ciudad de Buenos Aires y se trata de una persona con antecedentes de viaje a México, mientras que durante la última semana se registraron 77 casos nuevos de Coqueluche en el país.

Así se informó en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en el cual se especificó que, en lo que va de la temporada 2025-2026, ya son 12 los casos de dengue confirmados en el país, de los cuales 8 son importados (residentes CABA y Provincia de Buenos Aires) y sólo 4 son autóctonos (2 en Formosa y 2 en PBA).

En tanto, desde el Ministerio de Salud indicaron que, si bien el escenario actual es de bajo riesgo de transmisión, se observa un aumento en los índices de positividad de los huevos y larvas en las regiones Noreste, Noroeste y Centro, evidenciando el reinicio paulatino de la actividad reproductiva en la región.

Ante este escenario, la cartera sanitaria mantiene la vigilancia y el seguimiento de las acciones jurisdiccionales, mientras que recuerda la importancia de implementar acciones de prevención, eliminación de criaderos y limpieza de recipientes en esta etapa del año a fin de evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, durante los meses próximos.

Con respecto al Coqueluche, durante la última semana se registraron 77 casos nuevos en el país, el total de confirmados en 2025 asciende a 765 casos distribuidos en 20 jurisdicciones del país y la mayor concentración se observa en la Región Centro, con 579 casos principalmente en residentes de la provincia de Buenos Aires (391 casos) y en la Región Sur se confirmaron 153 casos, principalmente vinculados al brote en curso en Tierra del Fuego.

Teniendo en cuenta que la vacunación es la principal medida de prevención y protección, es necesario mejorar las coberturas. Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, con buen inicio de esquemas, refuerzos sostenidos y menor acumulación de susceptibles.

En contraste, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas de intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos.

Finalmente, en lo que refiere al resto de los virus respiratorios, el BEN confirma que continúa la circulación de SARS-Cov-2, influenza y VSR en el país.

En cuanto a los casos ambulatorios, si bien se registra un leve incremento de influenza y SARS-Cov-2, los casos se mantienen dentro de niveles bajos de circulación. Por su parte, para virus sincicial respiratorio (VSR) no se notificaron casos durante las últimas semanas. En relación a las internaciones, se notificaron 30 casos positivos de SARS-CoV-2, 7 casos de influenza y 6 casos de VSR.