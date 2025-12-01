Bomberos de Olavarría realizará una capacitación sobre manejo de animales venenosos | Infoeme
Lunes 01 de Diciembre 2025 - 23:14hs
12°
Lunes 01 de Diciembre 2025 - 23:14hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  comunidad
 - 1 de Diciembre de 2025 | 19:43

Bomberos de Olavarría realizará una capacitación sobre manejo de animales venenosos

La jornada se desarrollará el 13 de diciembre en el Cuartel Central. Habrá un turno exclusivo para Bomberos y otro destinado al público general.

Bomberos Voluntarios de Olavarría anunció una nueva instancia de formación vinculada al manejo seguro de serpientes y reptiles, una temática cada vez más relevante por la presencia habitual de estos animales en zonas urbanas y periurbanas de la región.

La capacitación se llevará a cabo el viernes 13 de diciembre en el Cuartel Central con dos modalidades:

-De 10 a 12 horas: capacitación interna, destinada exclusivamente a Bomberos, Suboficiales y Oficiales.

-De 15 a 17 horas: capacitación abierta a la comunidad, para todas las personas interesadas en aprender cómo actuar ante la presencia de serpientes u otros animales ponzoñosos.

El encuentro estará a cargo del Sub Oficial Daniel De Fazy, especialista en la temática, y se abordarán conceptos esenciales para el manejo seguro, entre ellos la Identificación de especies de serpientes y reptiles presentes en la región y primeros auxilios ante mordeduras.

"Invitamos a toda la comunidad a formar parte de esta instancia de capacitación y prevención de accidentes", indicaron desde la institución. 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME