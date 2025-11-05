Coopelectric entregó premios a los adheridos a la factura digital

En la jornada del día lunes el presidente del Consejo de Administración de Coopelectric Ignacio Aramburu, el Pro-secretario Oscar Angeletti y el presidente del Cuerpo de Delegados Domingo Soraiz, hicieron entrega de las órdenes de compra por $ 150.000, a utilizar en cualquiera de las sucursales de la Cooperativa Obrera, a los adheridos a la Factura Digital de los Servicios Eléctrico y Sanitario que resultaron ganadores del sorteo llevado a cabo la semana anterior. Se trata de la Sra. Kellys Yusmaira Gallegos Díaz, Socio 12296 que resultó ganadora entre los adheridos a la Factura Digital hasta el 24/08/25; y el Sr. Néstor Alberto Bisignano, Socio 2371, quien fue ganador entre los adheridos a partir del 25/08/25 (fecha en que se inició esta nueva campaña de adhesión). En su representación acudió su hija Romina a retirar el premio.

Luego de una amena charla, los integrantes del Consejo agradecieron la presencia de ambas y entregaron los correspondientes premios, que fueron muy bien recibidos por parte de las favorecidas.

“Invitamos a los asociados a continuar adhiriéndose porque la factura digital es práctica, segura, sencilla y principalmente contribuye al cuidado del medio ambiente” destacaron desde Coopelectric.

Los asociados pueden registrarse en la Oficina Virtual de Coopelectric (www.coopelectric.com.ar) y desde allí seleccionar el submenú “Suministro” para adherir cada uno de ellos la factura digital. De esta manera, dejarán de recibir en su domicilio postal la factura en formato papel.

Para quienes ya están registrados en la Oficina Virtual, es más sencillo aún. Sólo deben ingresar a la Oficina Virtual con su usuario y contraseña, y desde el Submenú “Suministros”, clickear para realizar la adhesión”.

El próximo sorteo tendrá lugar a fines del mes de noviembre.