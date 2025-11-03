Torneo Federal A: sin olavarrienses por el segundo ascenso

La tercera categoría del fútbol argentino sigue con la disputa de la instancia de Reválida por el segundo ascenso a la Primera Nacional, pero será sin presencia olavarriense ya que perdió Deportivo Rincón.

El “León” de Neuquén no pasó del empate 0 a 0 ante 9 de Julio de Rafaela y quedó eliminado del Torneo Federal A tras no poder remontar el gol en contra con el que volvió de Santa Fe.

El equipo que tuvo a Nicolás Di Bello como titular no logró convertir el gol que necesitaba y quedó afuera de la lucha por el segundo ascenso. Fue 2 a 1 en el global.