Lunes 03 de Noviembre 2025
 deportes
 Fútbol
 3 de Noviembre de 2025

Torneo Federal A: sin olavarrienses por el segundo ascenso

En la tarde del domingo, el único equipo con presencia olavarriense aún en competencia no logró revertir el resultado y quedó eliminado en el Torneo Federal.

La tercera categoría del fútbol argentino sigue con la disputa de la instancia de Reválida por el segundo ascenso a la Primera Nacional, pero será sin presencia olavarriense ya que perdió Deportivo Rincón.

 

El “León” de Neuquén no pasó del empate 0 a 0 ante 9 de Julio de Rafaela y quedó eliminado del Torneo Federal A tras no poder remontar el gol en contra con el que volvió de Santa Fe.

 

El equipo que tuvo a Nicolás Di Bello como titular no logró convertir el gol que necesitaba y quedó afuera de la lucha por el segundo ascenso. Fue 2 a 1 en el global. 

 

