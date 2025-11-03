El Municipio ya intimó alrededor de 50 a propietarios de terrenos baldíos

El Municipio de Olavarría, a través del trabajo coordinado de distintas áreas, continúa con el despliegue de diversas labores para el control y erradicación de terrenos baldíos en malas condiciones, principalmente en materia de pastizales altos e higiene, con el objetivo no sólo de apelar a la responsabilidad de sus propietarios, sino también de contribuir a la salud y preservación del ambiente.

Tal como se informó semanas atrás, personal municipal se encuentra realizando inspecciones para constatar tanto el estado de los lotes, como así también la identificación de sus propietarios para su posterior notificación para regularizar el mismo.

En ese marco, se logró conocer que ya son alrededor de 50 las intimaciones que la Municipalidad ha emitido en los últimos días. En cada uno de esos documentos oficiales se deja asentada, por un lado, la infracción a la normativa municipal, más precisamente las Ordenanzas 195/84 y 3929/16), que estipulan que “todo propietario de inmueble, edificio o baldío estará obligado a mantenerlo en buen estado de higiene, conservación, seguridad, salubridad y presentación, entendiéndose que esta obligación abarca desde el cordón de la vereda hasta su contrafrente”.

Desde el Ejecutivo se recuerda que el incumplimiento de la normativa establece severas multas, que van desde los 300 mil a los 3 millones de pesos.

Estas acciones apuntan a contribuir al cuidado de la salud de toda la población, teniendo en cuenta que el mal estado de los terrenos o la falta de limpieza, representa un riesgo para la proliferación de distintos tipos de enfermedades relacionadas a la acumulación de residuos y/o desechos de distinto tipo, afectando también al ambiente y a la seguridad pública de toda la comunidad.

Vale destacar que tanto la Ordenanza 195/84 como la Ordenanza 3929/16), se encuentran disponibles para su consulta, en la página web del Municipio, en la Sección Documentos.

Por último, se recuerda a toda la comunidad que, ante la detección de situaciones de estas características, pueden realizar su denuncia anónima a la Línea de Atención Ciudadana 147, que opera todos los días durante las 24 horas.