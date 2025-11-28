Bochas: olavarrienses fueron subcampeonas en Córdoba | Infoeme
Viernes 28 de Noviembre 2025
 deportes
 Bochas
 28 de Noviembre de 2025

Bochas: olavarrienses fueron subcampeonas en Córdoba

El pasado fin de semana, bochofilas olavarrienses representaron a Buenos Aires en el Campeonato Argentino y lograron el subcampeonato.

En Córdoba se completó el Campeonato Argentino de Damas y fue con destacada actuación de las representantes de Olavarría que lograron la medalla de plata en la modalidad Tríos.

 

La Selección de Provincia, en la modalidad Tercetos, con las olavarrienses María Maíz, Guadalupe Serantes, Cecilia Esnal y Gabriela Limardo perdió la final del certamen nacional ante Córdoba por 12 a 9.

 

Previamente, en Semifinales, Buenos Aires había superado 15 a 3 a la Federación de Entre Ríos.

 

Además, en la modalidad Individual, Victoria Maíz llegó a la instancias de Cuartos de Final donde cayó ante la Federación Argentina por 11 a 5.

