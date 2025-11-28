Bochas: siguen las definiciones de los Torneos Oficiales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” prosiguió con los Torneos Oficiales y culminó la Fase Regular en Caballeros y están las cuatro mejores en Damas.
En diferentes escenarios se completó la programación semanal para Damas y Caballeros que conocieron a los clasificados a Play-Off mientras que en la rama femenina, quedaron definidas las Semifinales.
Los resultados:
Damas:
Cuartos de Final
Irma Gherbi (Loma Negra) 5 – 12 Vanesa Landoni (La Amistad)
Natali Gadea (Fortín Tradicionalista) 7 – 12 Flor Vallejos (Pueblo Nuevo)
María Maíz (Pueblo Nuevo) 12 – 1 Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista)
Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista) 4 – 12 Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)
Caballeros:
10° fecha
Zona 1
Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista) 0 - 12 Carlos Galván (Blanca Chica)
Martín Orradre (Pueblo Nuevo) 12 – 1 Gabriel Mariano (Sierra Chica)
Zona 2
Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista) 12 – 2 Hugo Gocella (Blanca Chica)
Juan Pablo Notararaigo (Pueblo Nuevo) 12 – 3 Martín Ottogali (Sierra Chica)
Zona 3
Gastón Tisera (San Martín) 12 – 2 Edgardo Salguero (El Fortín)
Thiago García (Álvaro Barros) 12 – 4 Juan Gaitán (Hinojo)
Zona 4
Daniel Serantes (San Martín) 12 – 2 Gilberto Olmedo (El Fortín)
Rubén Giannoni (Álvaro Barros) 12 – 9 Cristian Vera (Hinojo)
Desempates
Thiago García (Álvaro Barros) 12 – 4 Gastón Tisera (San Martín)
José Velázquez (San Martín) 12 – 8 Cristian Vera (Hinojo)
Play-Off
Zona 1
Emanuel Lis (La Amistad) 12 – 6 José Velázquez (San Martín)
Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 5 – 12 Thiago García (Álvaro Barros)
Zona 2
Martin Orradre (Pueblo Nuevo) 12 – 3 Carlos Galván (Blanca Chica)
Juan Cruz Lis (La Amistad) 12 – 7 Jorge Medina (Loma Negra)
Zona 1
Emanuel Lis (La Amistad) 12 – 0 Thiago García (Álvaro Barros)
Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 12 – 2 José Velázquez (San Martín)
Zona 2
Martin Orradre (Pueblo Nuevo) 10 – 12 Juan Cruz Lis (La Amistad)
Jorge Medina (Loma Negra) 12 – 5 Carlos Galván (Blanca Chica)