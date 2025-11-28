Bochas: siguen las definiciones de los Torneos Oficiales | Infoeme
Bochas: siguen las definiciones de los Torneos Oficiales

En el transcurso de la semana, los Torneos Oficiales de la categoría Individual de Damas y Caballeros continuaron con la actividad y llegaron a instancias de definición.

Foto: Hablemos de Bochas

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” prosiguió con los Torneos Oficiales y culminó la Fase Regular en Caballeros y están las cuatro mejores en Damas.

 

En diferentes escenarios se completó la programación semanal para Damas y Caballeros que conocieron a los clasificados a Play-Off mientras que en la rama femenina, quedaron definidas las Semifinales.

 

Los resultados:

Damas:

Cuartos de Final

Irma Gherbi (Loma Negra) 5 – 12 Vanesa Landoni (La Amistad)

Natali Gadea (Fortín Tradicionalista) 7 – 12 Flor Vallejos (Pueblo Nuevo)

María Maíz (Pueblo Nuevo) 12 – 1 Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista) 

Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista) 4 – 12 Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)

 

Caballeros:

10° fecha

Zona 1 

Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista) 0 - 12 Carlos Galván (Blanca Chica) 

Martín Orradre (Pueblo Nuevo) 12 – 1 Gabriel Mariano (Sierra Chica)

 

Zona 2 

Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista) 12 – 2 Hugo Gocella (Blanca Chica) 

Juan Pablo Notararaigo (Pueblo Nuevo) 12 – 3 Martín Ottogali (Sierra Chica) 

 

Zona 3

Gastón Tisera (San Martín) 12 – 2 Edgardo Salguero (El Fortín)

Thiago García (Álvaro Barros) 12 – 4 Juan Gaitán (Hinojo)

 

Zona 4

Daniel Serantes (San Martín) 12 – 2 Gilberto Olmedo (El Fortín)

Rubén Giannoni (Álvaro Barros) 12 – 9 Cristian Vera (Hinojo)

 

Desempates

Thiago García (Álvaro Barros) 12 – 4 Gastón Tisera (San Martín) 

José Velázquez (San Martín) 12 – 8 Cristian Vera (Hinojo) 

 

Play-Off

Zona 1

Emanuel Lis (La Amistad) 12 – 6 José Velázquez (San Martín) 

Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 5 – 12 Thiago García (Álvaro Barros)

 

Zona 2 

Martin Orradre (Pueblo Nuevo) 12 – 3 Carlos Galván (Blanca Chica)

Juan Cruz Lis (La Amistad) 12 – 7 Jorge Medina (Loma Negra)

 

Zona 1

Emanuel Lis (La Amistad) 12 – 0 Thiago García (Álvaro Barros)

Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 12 – 2 José Velázquez (San Martín)  

 

Zona 2

Martin Orradre (Pueblo Nuevo) 10 – 12 Juan Cruz Lis (La Amistad)

Jorge Medina (Loma Negra) 12 – 5 Carlos Galván (Blanca Chica)

 

