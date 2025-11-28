Este domingo comienza el ciclo de “Bailes en la Plaza” en Sierras Bayas

Desde la Delegación Municipal de Sierras Bayas invitan a la comunidad de todo el Partido de Olavaría a participar del inicio del ciclo “Bailes en la Plaza”, que se iniciará el próximo domingo 30 de noviembre.

La propuesta comenzará a las 18 horas con la presentación de la banda “Queso y Dulce”, en el Paseo de Artesanos (Rivadavia entre Julio A.Roca y Colombo)

El evento contará con servicio de cantina y es organizado conjuntamente por la Delegación Municipal de Sierras Bayas y las distintas instituciones del pueblo.