Este domingo comienza el ciclo de “Bailes en la Plaza” en Sierras Bayas | Infoeme
Viernes 28 de Noviembre 2025 - 13:59hs
22°
Viernes 28 de Noviembre 2025 - 13:59hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  comunidad
 - 28 de Noviembre de 2025 | 13:45

Este domingo comienza el ciclo de “Bailes en la Plaza” en Sierras Bayas

Desde la Delegación Municipal de Sierras Bayas invitan a la comunidad de todo el Partido de Olavaría a participar del inicio del ciclo “Bailes en la Plaza”, que se iniciará el próximo domingo 30 de noviembre.

La propuesta comenzará a las 18 horas con la presentación de la banda “Queso y Dulce”, en el Paseo de Artesanos (Rivadavia entre Julio A.Roca y Colombo)

El evento contará con servicio de cantina y es organizado conjuntamente por la Delegación Municipal de Sierras Bayas y las distintas instituciones del pueblo.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME