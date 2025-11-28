Este lunes habrá un puesto de vacunación antirrábica en la Plaza “Coronel Olavarría”

El Municipio, a través de la Dirección de Veterinaria y Zoonosis, llevará a cabo este lunes 1 de diciembre un puesto de vacunación en la plaza central “Coronel Olavarría”.

La actividad se llevará a cabo en el horario de 9 a 12 horas, con atención por orden de llegada.

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses. Se recuerda que no se vacuna a hembras preñadas, o en lactancia o animales que presenten síntomas de enfermedad.

Se solicita a quienes se acerquen con perros que lo hagan con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos.

En cuanto a los felinos deben concurrir en transportadoras, mochilas-bolsos, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.