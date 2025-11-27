Panaderos alertan que el Gobierno nacional “los empuja al exterminio”

La Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) alertan que el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, “está empujando al exterminio” a las pymes por los aumentos desmedidos en los servicios públicos.

Según detalló el titular del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pino, en el último mes, las pymes recibieron boletas de luz con aumentos de casi medio millón de pesos en comparación con el mes pasado.

“Muchos colegas nos informan desde distintas partes de la provincia de Buenos Aires que están recibiendo las boletas de luz con un incremento, en algunos casos, de $450.000 más de lo que pagaron el mes pasado”, advirtió el referente de CIPAN.

A los aumentos en las boletas de luz se le suma el incremento en los gastos de combustible. “La semana pasada aumentó seis días consecutivos y nadie habla de eso, señaló el titular del CIPAN.

“El Gobierno nacional no informa nada: solamente aumentan y listo, con estas medidas el Gobierno de Javier Milei está asfixiando a las pymes”, alertó Pino quien detalló la crítica situación que atraviesan las panaderías bonaerenses.

Frente a esta situación, desde la CIPAN señalaron que, en los últimos 18 meses, 1.700 panaderías debieron bajar sus persianas de manera definitiva. Esta estadística nacional representa la pérdida de entre 10.000 y 15.000 empleos.

“Esto es resultado de la fuerte caída del consumo en el rubro, en los últimos dos años el pan registró una baja del 55% y la pastelería tuvo una merma del 80%”, ampliaron desde la entidad que lidera Pino.

Otros factores que golpean al sector son el precio dolarizado de la harina y el fin de la ley de alquileres, dos variables que suman a los ajustes mensuales que terminaron por complicar la situación al rubro panadero.

Ante este panorama, Pino se mostró tajante al destacar que el Gobierno “está empujando a los panaderos al exterminio”. “Están tratando de exterminar, no solamente a los panaderos, sino también a los carniceros y los verduleros para que subsistan solamente las grandes empresas”, agregó.

Lo cierto es que, desde que asumió la presidencia el gobierno de Javier Milei, las pymes sufrieron subas feroces en los costos de producción, lo que desembocó en cientos de pérdidas de fuentes de trabajo e industrias cerradas.

“Hoy me toca a mí representar a los industriales panaderos de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que lo único que vemos es algo desolador”, mencionó Pino y concluyó: “Cuando este gobierno se vaya, va a quedar un desierto de pymes, un desierto de panadería, un desierto de fábrica, en fin, un desierto de industrias”.