Secuestran casi 34 millones de pesos en operativo vial en la rotonda Lamadrid – Laprida

Este martes al mediodía, personal policial que cumplía Orden de Servicio en la rotonda Lamadrid – Laprida, intersección de las Rutas Provinciales Nº 51 y 86, procedió a interceptar un camión marca Volvo con semirremolque, cuyo conductor era un hombre oriundo de la ciudad de General Arenales.

Durante la inspección de rutina, los efectivos localizaron dos cajas herméticamente cerradas ocultas detrás del asiento de la unidad. Al ser verificadas, se constató que contenían una suma total de $33.933.120 (treinta y tres millones novecientos treinta y tres mil ciento veinte pesos).

Según fuentes policiales, el conductor no pudo justificar la procedencia ni el destino del dinero, motivo por el cual se procedió al secuestro preventivo del mismo y al inicio de las actuaciones correspondientes.

Interviene en la causa la Ayudantía Fiscal de General Lamadrid, a cargo del Dr. Malianni, mientras que la instrucción se encuentra a cargo del Destacamento de Policía de Seguridad Vial Lamadrid.