Secuestran casi 34 millones de pesos en operativo vial en la rotonda Lamadrid – Laprida | Infoeme
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 12:23hs
11°
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 12:23hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 26 de Noviembre de 2025 | 11:29

Secuestran casi 34 millones de pesos en operativo vial en la rotonda Lamadrid – Laprida

El transportista llevaba dos cajas ocultas detrás del asiento del camión con casi 34 millones de pesos sin documentación respaldatoria.

Este martes al mediodía, personal policial que cumplía Orden de Servicio en la rotonda Lamadrid – Laprida, intersección de las Rutas Provinciales Nº 51 y 86, procedió a interceptar un camión marca Volvo con semirremolque, cuyo conductor era un hombre oriundo de la ciudad de General Arenales.

Durante la inspección de rutina, los efectivos localizaron dos cajas herméticamente cerradas ocultas detrás del asiento de la unidad. Al ser verificadas, se constató que contenían una suma total de $33.933.120 (treinta y tres millones novecientos treinta y tres mil ciento veinte pesos).

Según fuentes policiales, el conductor no pudo justificar la procedencia ni el destino del dinero, motivo por el cual se procedió al secuestro preventivo del mismo y al inicio de las actuaciones correspondientes.

Interviene en la causa la Ayudantía Fiscal de General Lamadrid, a cargo del Dr. Malianni, mientras que la instrucción se encuentra a cargo del Destacamento de Policía de Seguridad Vial Lamadrid.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME