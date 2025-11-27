Entregan maquinarias para fortalecer el trabajo en la Unidad 27

En una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena, y la Municipalidad de Olavarría, a cargo de Maximiliano Wesner, se realizó el aporte de insumos destinados a fortalecer la producción del establecimiento carcelario.

Durante la jornada, se entregaron equipos para la fabricación de bloques de concreto y dos tornos industriales, herramientas que permitirán potenciar la producción y ampliar las capacidades técnicas de los talleres que funcionan dentro del establecimiento.

Esta iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el Polo Industrial de Sierra Chica, la Secretaría de Desarrollo Económico municipal y la propia Unidad 27, con el objetivo de promover la capacitación y la generación de empleo genuino para las personas privadas de la libertad.

Desde la Dirección de la Unidad destacaron la relevancia del trabajo interinstitucional, señalando que este tipo de políticas refuerzan los lazos con la comunidad local, permitiendo que la labor penitenciaria trascienda los muros, generando oportunidades concretas de crecimiento y reinserción social para quienes se encuentran próximos a egresar del sistema penitenciario.