Fútbol Femenino: Olavarría ganó en El Fortín | Infoeme
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 21:54hs
22°
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 21:54hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Femenino
 - 26 de Noviembre de 2025 | 20:58

Fútbol Femenino: Olavarría ganó en El Fortín

En su primer partido en condición de local en el Torneo de Selecciones, en la tarde de este miércoles, Olavarría consiguió su primer triunfo.

Fotos: Prensa LFO

En el Ricardo Sánchez, la Selección de Olavarría recibió a Tres Arroyos y sumó su primer triunfo en el certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

 

El representativo de la Liga de Fútbol de Olavarría derrotó 1 a 0 a Tres Arroyos en el Ricardo Sánchez y por primera vez en el certamen sumó de a tres en la Zona 1. Sofía Ortiz marcó el único gol de la calurosa tarde.

 

Valioso triunfo logró el elenco dirigido por Jorge Masson que, si bien no jugó un vistoso duelo, salió de perdedor en un grupo que clasificará a Semifinales a los dos primeros.

 

No había arrancado bien la tarde para Olavarría que en la primera jugada debió realizar una modificación obligada por la lesión de Bargas, pero con el correr de los minutos se acomodó en la cancha "Fortinera" a pesar de que la visita tuvo las mejores jugadas asociadas.

 

Intentó el elenco olavarriense y tuvo alguna que otra aparición aislada en los pies de Vailati pero la mejor versión llegó tras el descanso largo, el ingreso de Pisso y la mejoría por la banda derecha de Martín le dieron más profundidad y comenzó a generar peligro en el arco rival.

 

Había avisado con algunos remates antes de la media hora del complemento y a los 83´ logró el tan buscado gol. Sofía Ortiz se encontró con el rebote en el travesaño y la empujó al gol a pesar del esfuerzo de Sacco por evitar la caída de su arco.

 

No quedó tiempo para que Tres Arroyos se recuperara de la desventaja y si bien envió centros al área, Olavarría resolvió bien y terminó festejando su primera victoria.

 

Síntesis Olavarría – Tres Arroyos:

Estadio: Ricardo Sánchez

Árbitro: Gonzalo López (Ayacucho)

Olavarría (1): Anahí Soto; Milena Martín, Maisa Arredondo, Milagros Berho, Jacquelina Gómez (B. Pisso); Priscila Lora Beltrán, Magdalena Angueira, Daiana Leonardo (V. Oroná); Luz Attadia, Karen Bargas (M. Zamorano, S. Ortiz); Jazmín Vailati. DT- Jorge Masson

Tres Arroyos (0): Antonela Sacco; Monserrat Céspedes Grance, Florencia López De Ipiña, Daniela Quinteros, Erica Miolo Obholz (M. Bocco); Maribel Caraballo (T. Salinas), Ana Moussa, Vanesa Valerio, Ayelén Rodríguez, Magalí González (C. Baldovino), Romina Colantonio (M. Martínez Ibarlucía). DT- Mauricio Palomelvue

Amonestadas: Berho (LFO); Miolo Obholz (LRTF)

Expulsadas: No hubo

Goles: 38´ ST Sofía Ortiz (LFO)

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME