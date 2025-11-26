Fútbol Femenino: Olavarría ganó en El Fortín

En el Ricardo Sánchez, la Selección de Olavarría recibió a Tres Arroyos y sumó su primer triunfo en el certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El representativo de la Liga de Fútbol de Olavarría derrotó 1 a 0 a Tres Arroyos en el Ricardo Sánchez y por primera vez en el certamen sumó de a tres en la Zona 1. Sofía Ortiz marcó el único gol de la calurosa tarde.

Valioso triunfo logró el elenco dirigido por Jorge Masson que, si bien no jugó un vistoso duelo, salió de perdedor en un grupo que clasificará a Semifinales a los dos primeros.

No había arrancado bien la tarde para Olavarría que en la primera jugada debió realizar una modificación obligada por la lesión de Bargas, pero con el correr de los minutos se acomodó en la cancha "Fortinera" a pesar de que la visita tuvo las mejores jugadas asociadas.

Intentó el elenco olavarriense y tuvo alguna que otra aparición aislada en los pies de Vailati pero la mejor versión llegó tras el descanso largo, el ingreso de Pisso y la mejoría por la banda derecha de Martín le dieron más profundidad y comenzó a generar peligro en el arco rival.

Había avisado con algunos remates antes de la media hora del complemento y a los 83´ logró el tan buscado gol. Sofía Ortiz se encontró con el rebote en el travesaño y la empujó al gol a pesar del esfuerzo de Sacco por evitar la caída de su arco.

No quedó tiempo para que Tres Arroyos se recuperara de la desventaja y si bien envió centros al área, Olavarría resolvió bien y terminó festejando su primera victoria.

Síntesis Olavarría – Tres Arroyos:

Estadio: Ricardo Sánchez

Árbitro: Gonzalo López (Ayacucho)

Olavarría (1): Anahí Soto; Milena Martín, Maisa Arredondo, Milagros Berho, Jacquelina Gómez (B. Pisso); Priscila Lora Beltrán, Magdalena Angueira, Daiana Leonardo (V. Oroná); Luz Attadia, Karen Bargas (M. Zamorano, S. Ortiz); Jazmín Vailati. DT- Jorge Masson

Tres Arroyos (0): Antonela Sacco; Monserrat Céspedes Grance, Florencia López De Ipiña, Daniela Quinteros, Erica Miolo Obholz (M. Bocco); Maribel Caraballo (T. Salinas), Ana Moussa, Vanesa Valerio, Ayelén Rodríguez, Magalí González (C. Baldovino), Romina Colantonio (M. Martínez Ibarlucía). DT- Mauricio Palomelvue

Amonestadas: Berho (LFO); Miolo Obholz (LRTF)

Expulsadas: No hubo

Goles: 38´ ST Sofía Ortiz (LFO)