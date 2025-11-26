Fútbol Femenino: Municipales, campeón del Play-Off

En la jornada del último domingo, se definió el campeón de los Play-Off del segundo torneo del año que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División y fue con festejo para Municipales.
Municipales se consagró campeón de los Play-Off a pesar de haber perdido en el Tete Di Carlo en la revancha de la Final ante Club Ciudad de Olavarría. Fue 4 a 3 la serie para el representante del Sindicato.
Ambos equipos deben definir el certamen ya que la faz regular fue de Ciudad de Olavarría.
Por otro lado, entre viernes y sábado jugaron las categorías formativas.
Los resultados:
Primera División:
Club Ciudad de Olavarría 2 (Vanina Narváez, Maisa Arredondo) – 0 Municipales
Sub14:
Racing 1 - 0 El Fortín
Municipales 2 - 0 Ferro
Ferroviario 0 - 2 Estudiantes
Sub17:
Racing 0 - 5 Municipales
Estudiantes 0 (3) - 0 (2) Sierra Chica