Miércoles 26 de Noviembre 2025
Fútbol Femenino: Municipales, campeón del Play-Off

Municipales de consagró campeón del Play-Off del Torneo Clausura en Primera División. Además, hubo inferiores.  

Foto: DN Fotografía

En la jornada del último domingo, se definió el campeón de los Play-Off del segundo torneo del año que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División y fue con festejo para Municipales.

 

Municipales se consagró campeón de los Play-Off a pesar de haber perdido en el Tete Di Carlo en la revancha de la Final ante Club Ciudad de Olavarría. Fue 4 a 3 la serie para el representante del Sindicato.

 

Ambos equipos deben definir el certamen ya que la faz regular fue de Ciudad de Olavarría.

 

Por otro lado, entre viernes y sábado jugaron las categorías formativas.

 

Los resultados:

Primera División:

Club Ciudad de Olavarría 2 (Vanina Narváez, Maisa Arredondo) – 0 Municipales

 

Sub14:

Racing 1 - 0 El Fortín 

Municipales 2 - 0 Ferro

Ferroviario 0 - 2 Estudiantes 

 

Sub17:

Racing 0 - 5 Municipales

Estudiantes 0 (3) - 0 (2) Sierra Chica

