Miércoles 26 de Noviembre 2025
 26 de Noviembre de 2025

“Adoptame Olavarría”: Nueva jornada de adopción de animales de compañía en Parque Mitre

Se desarrollará este domingo 30 de noviembre, de 17 a 19 horas, frente al Centro Cultural Municipal “San José”. 

El Municipio de Olavarría llevará adelante una nueva edición de la jornada de adopción y cuidado responsable de animales de compañía, denominada “Adoptame Olavarría”, que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre.

La misma tendrá lugar de 17:00 a 19:00 horas; en Parque Mitre, frente al Centro Cultural Municipal “San José” (Riobamba y Belgrano).

El evento, impulsado por el área veterinaria de la Dirección de Bromatología, se encuadra en la campaña “Querer es Cuidar”, impulsada por el Municipio de Olavarría, que tiene por objetivo promover el cuidado responsable de animales de compañía.

La finalidad es visibilizar y dar a conocer a la sociedad algunos de los perros que se encuentran alojados en el predio de Bromatología, los cuales han sido abandonados y rescatados de la vía pública, y así generar conciencia sobre los beneficios de la adopción de perros adultos, además de brindar consejos y herramientas necesarias para lograr el bienestar de perros y gatos de compañía los vecinos de la ciudad, como así también contribuir con la convivencia armónica de los animales y sus tutores en el espacio público.

“Queremos invitarlos el domingo, vamos a hacer una jornada de adopción responsable en el Parque Mitre, junto con las protectoras y con escuelas que están trabajando en la adopción responsable de animales de compañía”, señaló el veterinario Agustín Romero, quien se encuentra al frente del Centro Veterinario Municipal.

Al mismo tiempo agregó que “vamos a llevar a nuestros animales, vamos a llevar fotos y catálogos para darle la oportunidad de que tengan un hogar, una casa, donde vivir, donde puedan ser acompañados por tutores responsables”.

