Indec: en septiembre cayeron 13,1% las ventas en los mayoristas, 0,8% en los supermercados

totalizando $ 1,96 billones, según informó esta tarde el Indec. Sin embargo,

En tanto, las ventas en el canal mayorista a precios constantes sufrieron una caída del -13,1% respecto del mismo mes del año pasado. Por último, las ventas en los centros de compras cuando se analizan las ventas a precios constantes -es decir, descontando el efecto inflacionario- registraron una caída del 3,4% respecto del mismo mes del año anterior.

Respecto de los supermercados, en la comparación mensual, la serie desestacionalizada también reflejó una leve contracción: el indicador cayó 0,2% respecto de agosto, mientras que la tendencia-ciclo registró una baja de 0,4%. Entre los distintos rubros relevados, los mayores incrementos nominales se observaron en Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (+53,4%), Carnes (+45,2%), Alimentos preparados y rotisería (+35,2%) y la categoría “Otros” (+34,8%). En cambio, segmentos tradicionales como bebidas, lácteos y limpieza crecieron muy por debajo del promedio general. El rubro almacén, el de mayor peso dentro de la canasta, avanzó 24,2% interanual.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 44,1% del total de ventas, seguidas por las tarjetas de débito (26,4%) y el efectivo (16,2%). La mayor expansión interanual se dio en los “otros medios” -billeteras virtuales, QR y vales-, que crecieron 53,2% en la comparación anual, muy por encima del resto de las modalidades de pago.

El relevamiento también mostró el incremento de las ventas a través del canal online, que crecieron 34,8% interanual, aunque todavía representan solo el 3,5% del total. La operatoria presencial mantiene una participación dominante del 96,5% de la facturación de los supermercados.

Mayoristas

Las ventas de los autoservicios mayoristas registraron en septiembre una dinámica dispar según el tipo de medición. Mientras que el índice a precios corrientes mostró un incremento interanual del 7,9%, impulsado principalmente por los aumentos en los rubros Carnes, Panadería y Bebidas, el desempeño a precios constantes volvió a reflejar la debilidad del consumo: cayó 13,1% frente al mismo mes del año anterior y acumuló un retroceso del 7,4% en los primeros nueve meses del año. La serie desestacionalizada también marcó un deterioro, con una baja del 5,2% respecto de agosto.

En términos de comportamiento por categorías, el grupo Almacén concentró el 43,4% del total de las ventas a precios corrientes, seguido por Artículos de limpieza y perfumería (26,4%) y Bebidas (11,8%). Los medios de pago mostraron una reconfiguración del consumo: mientras el efectivo y las tarjetas de débito registraron caídas interanuales del 6,8% y 21,2% respectivamente, las operaciones con “otros medios” -como billeteras virtuales y pagos con QR- crecieron 62,5% y ya representan casi un tercio del total facturado.

Centros de compra

En cuanto a los centros de compras, que registraron una caída interanual de 3,4%, entre los rubros, “Indumentaria, calzado y marroquinería” volvió a liderar con el 35,3% del total de ventas a precios corrientes, seguido por “Patio de comidas, alimentos y kioscos” (17,8%) y “Ropa y accesorios deportivos” (13,6%). No obstante, el rubro que más creció interanualmente fue “Diversión y esparcimiento”, con un sorprendente 130,3%, impulsado por la recuperación de actividades recreativas y el mayor flujo hacia salas de cine y espacios culturales dentro de los shoppings. (DIB)