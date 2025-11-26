Este domingo se realizará el último “Juguemos en la Plaza” del año | Infoeme
Este domingo se realizará el último “Juguemos en la Plaza” del año

Será desde las 15:30 horas, con punto de encuentro y diversión en la plaza Aguado, en Vélez Sarsfield y Almirante Brown.

Este fin de semana se realizará la última edición del año de Juguemos en la Plaza, el Programa impulsado desde la Dirección de Deporte Social que tiene por objetivo no solo garantizar el derecho al juego para los más chicos, sino también poner en valor los espacios públicos del Partido.

En esta ocasión la cita será este domingo 30 de noviembre desde las 15:30 horas, con punto de encuentro y diversión en la plaza Aguado, en Vélez Sarsfield y Almirante Brown.

En ese sitio profesores del staff de la Subsecretaría de Deportes del Municipio encabezarán diversas propuestas lúdicas y recreativas, pero también con foco en la educación física y la vinculación social.

Quienes deseen participar solo deberán acercarse con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse.

