La financiación de autos 0km volvió a caer y marcó su piso del año | Infoeme
Domingo 23 de Noviembre 2025 - 15:20hs
11°
Domingo 23 de Noviembre 2025 - 15:20hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 23 de Noviembre de 2025 | 14:43

La financiación de autos 0km volvió a caer y marcó su piso del año

Las prendas vinculadas a vehículos nuevos retrocedieron un 13,1% frente a septiembre, y su participación en los patentamientos retrocedió al 43,1%.

En un octubre atravesado por la incertidumbre económica y las tensiones del calendario electoral, el mercado automotor no logró recuperar terreno en materia de financiación. Los instrumentos prendarios, clave para sostener la compra de vehículos nuevos y usados, mostraron una nueva contracción y cerraron el mes sin señales de repunte.

Según datos de SIOMAA, se inscribieron 32.540 prendas en todo el país, cifra que representa alrededor del 15% del total de operaciones. Si bien el crédito mantuvo un rol relevante en el movimiento general, la caída fue evidente: las prendas vinculadas a vehículos 0km retrocedieron un 13,1% frente a septiembre, y su participación en los patentamientos cayó al 43,1%, el nivel más bajo del año. La baja se potencia si se considera que las ventas de autos nuevos ya habían disminuido un 7,1% en el mismo período.

En el mercado de vehículos usados, la tendencia también fue negativa. Históricamente más volátil, este segmento volvió a ofrecer números débiles y alcanzó valores mínimos de participación, reflejando el impacto directo de la falta de previsibilidad económica sobre las decisiones de compra financiada.

 

A pesar de este freno coyuntural, el balance de 2025 sigue mostrando un dato estructural: el uso de prendas creció con fuerza durante el año, acompañado por un aumento significativo en las ventas. Esa combinación evidencia que, cuando el contexto macro ofrece estabilidad, la financiación se convierte en un motor decisivo para dinamizar la actividad.

Con las elecciones ya superadas y la mirada puesta en la recuperación del consumo, la industria automotriz aguarda un escenario más claro que permita reactivar el crédito y sostener la demanda en los meses finales del año.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME