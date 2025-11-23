En dónde atenderá esta semana el Quirófano Veterinario Móvil

El Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por todo el Partido de Olavarría, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas en el marco de la campaña “Querer es Cuidar”.

A continuación se informa el itinerario de la semana próxima:

Miércoles 26 – Sierra Chica, Círculo de Suboficiales y Guardias (Av. Centenario

1380)

Jueves 27 – Sierras Bayas, Club San Martín

27 – Sierras Bayas, Club San Martín Viernes 28 – Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)

Vías de comunicación

Atención al público y turnos de castraciones: lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas.

2284 666400 (Mensajes y llamadas, sólo WhatsApp).

2284 579825 (Línea fija).

Atención Veterinaria: lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas, por orden de llegada.

Urquiza 5493.

Beneficios de la esterilización

En hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual, evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos, y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos, evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.

Requisitos para castrar a tu animal de compañía

El animal debe estar acompañado por una persona mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

El día en que se realiza la cirugía, el animal debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos).

El animal debe tener collar o pretal y correa, si es un perro. Si es un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

No olvidar de llevar una manta para abrigarlo luego de la cirugía.