Culturas de varios países se encontraron en la IX Jornada de Movilidad Internacional de la FIO

El Área de Relaciones Internacionales que depende de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Olavarría llevó adelante la IX Jornada de Movilidad Internacional, un encuentro que volvió a poner en diálogo experiencias, culturas y trayectorias académicas de estudiantes y docentes de distintos países.

La apertura estuvo a cargo de la decana de la FIO Mg. María Peralta, la secretaria de Investigación y Posgrado, Dra. Julia Tasca y la nodocente responsable del Área de RRII, la licenciada Julia Igoa, quienes destacaron la importancia de la cooperación internacional como parte del proyecto académico y formativo de la Facultad.

Experiencias que cruzan fronteras

La jornada reunió relatos de estudiantes y docentes que realizaron estancias formativas en universidades del exterior y, a su vez, de jóvenes internacionales que cursan actualmente en la FIO.

Entre las experiencias de movilidad salientes se presentaron:

Investigación en España y Brasil Florencia Jerez (Ingeniería Química). Becaria de la Fundación Carolina. Estancia en la Universidad Autónoma de Madrid. Lucía Montani (Ingeniería Civil). Programa Movilidad La América. Estancia en la Universidad de San Pablo.

Historias de estudiantes internacionales en la FIO Francia – Programa ARFITEC Matheo Boittout, Quentin Billonnet, Matéo Romano y Lisa Frenoi (Politech Lille) compartieron su experiencia académica y cultural en Olavarría. México – Convenio Interuniversitario Jorge Alejandro Sandoval Serrano (Bioingeniería, Universidad Autónoma de Baja California) relató su paso por Ingeniería Química en la FIO. Brasil – Convenio Interuniversitario Ana Luiza Magro (Ingeniería de la Producción, Instituto Mauá) presentó su experiencia cursando asignaturas de Ingeniería Industrial.



La jornada cerró con un encuentro cultural, donde estudiantes compartieron danzas y comidas típicas de sus países.

Con cada edición, la FIO a través de su programa de Pares Internaiconales reafirma su compromiso con la internacionalización, el fortalecimiento de redes y la construcción de experiencias formativas que amplían horizontes académicos y personales.