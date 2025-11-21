Construirán en Balcarce la primera dársena de carga para autos eléctricos | Infoeme
Viernes 21 de Noviembre 2025
17:04hs
 - 21 de Noviembre de 2025 | 14:51

Construirán en Balcarce la primera dársena de carga para autos eléctricos

La obra estará a cargo de la Cooperativa de Electricidad de la ciudad y estará ubicada en la sede de la entidad, en el cruce de avenida Kelly y calle 21.

La Cooperativa de Electricidad de Balcarce, a partir de una iniciativa de su presidente, Mario Sotelo, trabaja en la implementación de la primera dársena de carga para autos eléctricos de última generación en la ciudad.

Esta iniciativa, como relata La Vanguardia, se enmarca en una estrategia más amplia destinada a fomentar el uso de vehículos sin emisiones y reducir la huella de carbono en la región.

La dársena de carga estará ubicada en la sede de la Cooperativa, en la intersección de avenida Kelly y calle 21 de la ciudad del sur bonaerense. Se convertirá en un punto estratégico para los conductores de vehículos eléctricos que transitan por la zona.

Con esta incorporación, Balcarce se suma a una red de ciudades que ya cuentan con infraestructura de recarga, como Mar del PlataChascomús y Dolores, entre otras.

 

Traslados de pacientes
 

Además de la construcción de la dársena de carga, la Cooperativa ha adquirido un auto eléctrico de marca Geely que será destinado al área social para realizar traslados de pacientes en tratamientos a la ciudad de Mar del Plata.

Esta iniciativa, en conjunto con un concesionario local, refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente.

