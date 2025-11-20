El próximo jueves se brindará la charla “Construir paz: un mapa entre viajes externos e internos”

Coopelectric y Rotary Olavarría invitaron a la comunidad a participar de la charla: “Construir paz: un mapa entre viajes externos e internos”.

La misma será dictada por la Mg. Lic. Jazmín Antista el día jueves 27 de noviembre a las 19:30 hs. en el Salón Auditórium de Coopelectric (Belgrano Nº 2850), con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad la temática se basará en los siguientes ejes:

Estudios de paz y resolución de conflictos: enfoque, metodología y pilares.

Observando la práctica de construcción de paz en la vida cotidiana: experiencias interculturales, cartografías sensibles de conflicto.

Beca Rotary Pro Paz: de que se trata y cómo obtenerla.

Sobre Jazmín Antista

Jazmín Antista es Licenciada en Psicología egresada de la Universidad Nacional de La Plata, cuenta con una Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad de Queensland (Australia) y actualmente se encuentra cursado una Especialización de posgrado en Psicoanálisis Vincular.

Cuenta con una vasta experiencia en la exploración del impacto de las violencias, la segregación y la exclusión en grupos socialmente vulnerables, tanto en entornos de atención a la salud como en comunidades.

Fue estudiante de intercambio pertenecientes a Programas de intercambio del Rotary Club en Austria en el año 2008 y en India en 2011, experiencias significativas que la han dotado de habilidades técnicas en investigación, escucha activa y competencia cultural.

En el ámbito de la producción científica, ha publicado artículos abordando problemáticas vinculadas a la salud, a los discursos de violencias hacia las mujeres y también en referencia a dispositivos grupales como modos de intervención en investigación acción participativa, la mayoría de ellos publicados por la UNLP.