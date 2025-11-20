"Para que no quede impune": familiares de víctimas del fentanilo adulterado volverán a marchar en La Plata | Infoeme
"Para que no quede impune": familiares de víctimas del fentanilo adulterado volverán a marchar en La Plata

Será el martes 16 de diciembre. La convocatoria es “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”.

A más de seis meses del comienzo del caso, familiares de víctimas del fentanilo adulterado convocan a una segunda marcha en la Plaza Moreno de La Plata el próximo martes 16 de diciembre para mantener “la memoria y la justicia viva”. Hasta el momento las víctimas fatales confirmadas relacionadas con el fentanilo contaminado son 124, pero todavía no se conoce la cifra definitiva. De hecho, algunos medios hablan de 173 muertes por esta causa.

Esta será la segunda convocatoria “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”.

La primera manifestación en la capital bonaerense se realizó el 31 de julio, cuando los familiares de las víctimas fatales -54, según los números conocidos en ese momento- marcharon para pedir justicia.

  

