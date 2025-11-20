"Para que no quede impune": familiares de víctimas del fentanilo adulterado volverán a marchar en La Plata

A más de seis meses del comienzo del caso, familiares de víctimas delconvocan a una segunda marcha en la Plaza Moreno deel próximo martes 16 de diciembre para. Hasta el momento las víctimas fatales confirmadas relacionadas con el fentanilo contaminado son, pero todavía no se conoce la cifra definitiva. De hecho, algunos medios hablan demuertes por esta causa.

Esta será la segunda convocatoria “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”.

La primera manifestación en la capital bonaerense se realizó el 31 de julio, cuando los familiares de las víctimas fatales -54, según los números conocidos en ese momento- marcharon para pedir justicia.