Este 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese marco, desde la Asociación Civil Animate invitaron a “reflexionar, informar y sensibilizar sobre una de las formas de vulneración más graves que atraviesan las infancias y adolescencias, y que exige el compromiso activo de toda la sociedad”.

“Su propósito es visibilizar la problemática, derribar silencios y promover acciones concretas para fortalecer las políticas de prevención, protección, acompañamiento y acceso a la justicia. La violencia sexual en la infancia no es un hecho aislado ni un delito más: es una forma extrema de violencia, es tortura, y sus efectos pueden marcar profundamente la vida de quienes la padecen”, indicaron.

“Frente a esta realidad, es fundamental que como comunidad podamos escuchar, creer, cuidar y actuar. La protección de las infancias es una responsabilidad colectiva”, señalaron.

Es por ello que recordaron que, en caso de orientación, acompañamiento o simplemente hablar con alguien, los interesados pueden acercarse a la sede de Animate (Dorrego 2041) o comunicarse al 2284-571543.

“No importa tu duda, tu historia o tu situación: no estás sola. Estamos para acompañarte. Siempre”, cerraron.