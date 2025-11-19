“La protección de las infancias es una responsabilidad colectiva” | Infoeme
“La protección de las infancias es una responsabilidad colectiva”

Así lo indicaron desde la Asociación Civil Animate, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Este 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese marco, desde la Asociación Civil Animate invitaron a “reflexionar, informar y sensibilizar sobre una de las formas de vulneración más graves que atraviesan las infancias y adolescencias, y que exige el compromiso activo de toda la sociedad”.

“Su propósito es visibilizar la problemática, derribar silencios y promover acciones concretas para fortalecer las políticas de prevención, protección, acompañamiento y acceso a la justicia. La violencia sexual en la infancia no es un hecho aislado ni un delito más: es una forma extrema de violencia, es tortura, y sus efectos pueden marcar profundamente la vida de quienes la padecen”, indicaron.

“Frente a esta realidad, es fundamental que como comunidad podamos escuchar, creer, cuidar y actuar. La protección de las infancias es una responsabilidad colectiva”, señalaron.

Es por ello que recordaron que, en caso de orientación, acompañamiento o simplemente hablar con alguien, los interesados pueden acercarse a la sede de Animate (Dorrego 2041) o comunicarse al 2284-571543.

No importa tu duda, tu historia o tu situación: no estás sola. Estamos para acompañarte. Siempre”, cerraron.

