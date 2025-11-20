Handball: subcampeonato en Infantiles y presencia en Bariloche

El handball “Bataraz” volvió a completar otro fin de semana de actividad con destacados resultados en sus categorías más pequeñas.

En primera instancia, desde el 10 al 15 de noviembre tuvo lugar el Campeonato Argentino de Selecciones Menores y hubo presencia “Bataraz” en los dos planteles de la Asociación Amiga de Balonmano.

En la rama femenina vistieron la camiseta de la Asociación, Sabrina Korenhof y Sofía Chercoff y en la rama masculina participaron Mateo Luna, Lisandro Sánchez, Tobías Collova, Nicolás Ducca y Pedro Precci.

La participación se inició con un arranque contundente: el lunes 10 de noviembre la Selección Femenina superó a Lagos del Sur por 40–27, y la Selección Masculina venció a Tucumán por 54–23, resultados que permitieron encarar la Fase de Grupos con confianza. En la jornada siguiente, el femenino aseguró su pasaje a la Main Round Oro con una victoria por 43–30 ante Entre Ríos; el masculino, tras caer por la mañana 36–31 frente a Córdoba y recuperarse con un triunfo sobre Santa Fe por 36–21, accedió a la Main Round Plata.

En el tercer día de competencia, el masculino volvió a sumar una victoria importante al superar a Lagos del Sur por 34–29, mientras que el femenino sufrió un traspié al perder 28–24 contra Chubut en su debut de la Main Round Oro.

En la cuarta jornada, el femenino cayó 34–28 ante AsBalNor y el masculino perdió 34–32 frente a Entre Ríos y en la quinta y penúltima jornada el masculino completó su etapa en la Zona A Plata con una derrota ajustada por 30–29 contra AsBalNor, pero se recuperó en el cierre venciendo a San Luis por 43–38 y asegurando así el 5° puesto Plata y el femenino, por su parte, volvió a sumar una victoria importante ante Entre Ríos por 39–30.

Finalmente, la Selección Femenina cerró su participación con una derrota muy ajustada ante San Rafael por 38–35, lo que la ubicó en el 8° puesto Oro del certamen.

Por otro lado, en Tapalqué se disputó el Súper 4 de Infantiles Mixto y Alevines Masculino y el “Bata” fue subcampeón en ambas categorías.

En Infantiles Mixto, Estudiantes abrió la Semifinal con una sólida victoria 4-0 frente a 25 de Mayo y en la final, el equipo se midió ante el local, Tapalqué, en un partido exigente que terminó 0-4, quedándose así con un valioso subcampeonato.

Por su parte, en Alevines Masculino, Estudiantes superó 33-27 a 25 de Mayo en Semifinales y en la final, Estudiantes cayó 26-36 ante Independiente de Chivilcoy.

Fuente: Prensa CAE