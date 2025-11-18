Habrá una Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores

El jueves 27 de noviembre se realizará la Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores. El horario será de 15 a 18 horas, en el Centro Cultural Municipal “San José”.

La actividad contará con la presencia de docentes y alumnos que forman parte del programa y se invita a toda la comunidad a compartir una mateada y conocer las producciones de los cursos de peluquería, panificado, pintura en tela, tejido y bordado, manualidades y reciclado.

Los objetivos de los Centros Recreativos Municipales son crear entornos de aprendizaje, brindar contención social y proporcionar herramientas para oportunidades laborales. Se trata de espacios que permiten potenciar la creatividad y el desarrollo personal y compartir distintas actividades en comunidad.

Cabe señalar que este año la propuesta de actividades fue adecuada según el relevamiento de intereses de la población sobre estos centros, que surge de las reuniones de Mesas de Gestión Territorial.

La Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores es organizada por la Dirección de Gestión Territorial en forma conjunta con la Coordinación de Personas Mayores.

La articulación de las áreas surge ya que gran parte de la matrícula participante de los talleres de los Centros Recreativos son personas mayores, incluso las docentes. Además, se pondera el trabajo interinstitucional, pues desde la Coordinación de Personas Mayores se sostiene que no solo se trata de una muestra anual, sino de crear espacios de visibilización de las personas mayores, reconociendo que no hay edad limitante para aprender y enseñar, entendiendo es un derecho y desde la recreación y el esparcimiento se busca promover.

En la jornada además de la muestra, las personas participantes podrán disfrutar de juegos tradicionales, desafíos cognitivos, tejo, baile, música, sorteos, desfiles y más. Serán participantes del encuentro Escuelas Primarias de Adultos, Centros de Jubilados de la ciudad y localidades, grupos de personas mayores de la comunidad, miembros de Talleres de Estimulación Cognitiva para Personas Mayores, participante del taller de Tardes de Trivia, y personas interesadas de la comunidad.

Durante 2025 se desarrollaron 11 Centros Recreativos en distintos puntos del Partido de Olavarría, brindando actividades a unas 250 personas. Los Centros Recreativos que se implementaron este año fueron:

– Repostería y Panificados

Junta Vecinal Amparo Castro

– Peluquería

Nido Villa Magdalena

– Manualidades y Reciclado

Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona

– Peluquería

Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona

– Pintura en tela

Biblioteca Héctor Amoroso

– Pintura en tela

Museo Loma Negra

– Manualidades y reciclado

Club La Amistad

– Tejido y Bordado

Museo Loma Negra

– Manualidades y Tejido

Junta Vecinal Amparo Castro

– Tejido y Bordado

Centro Integrador Comunitario

– Repostería y Panificados

Servicio Municipal Territorial 1