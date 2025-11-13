Rugby: “Bataraces” presentes en otra fecha del Argentino M17

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires se presentó en Chaco por la 2° fecha del certamen nacional y fue con presencia “Bataraz” en el plantel.

El equipo de la UROBA, cayó en su presentación ante la Unión de Rugby del Nordeste por 37 a 15.

UROBA contó en sus filas con Homero Villanueva, Leo Salvaresqui, Ian Maldonado y Martín Comes, todos jugadores “albinegros” que, vienen siendo parte, en primer lugar, de las convocatorias para definir el equipo que ahora afronta el Torneo y actualmente, con rotación en los partidos disputados.

Fuente: prensa CAE