Rugby: "Bataraces" presentes en otra fecha del Argentino M17
Viernes 14 de Noviembre 2025 - 1:29hs
19°
Viernes 14 de Noviembre 2025 - 1:29hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  deportes
 |  Rugby
 13 de Noviembre de 2025 | 23:41

Rugby: “Bataraces” presentes en otra fecha del Argentino M17

Jugadores del Club Atlético Estudiantes participaron de una nueva fecha del Campeonato Argentino M17 de Selecciones.

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires se presentó en Chaco por la 2° fecha del certamen nacional y fue con presencia “Bataraz” en el plantel.

 

El equipo de la UROBA, cayó en su presentación ante la Unión de Rugby del Nordeste por 37 a 15.

 

UROBA contó en sus filas con Homero Villanueva, Leo Salvaresqui, Ian Maldonado y Martín Comes, todos jugadores “albinegros” que, vienen siendo parte, en primer lugar, de las convocatorias para definir el equipo que ahora afronta el Torneo y actualmente, con rotación en los partidos disputados.

 

Fuente: prensa CAE

 

