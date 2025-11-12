Pasó el Nacional de Minibásquet con equipos de la ABO

Organizado por la Subcomisión de Básquet Menor del Club Independiente se completó la 20° edición del Torneo Nacional de Minibásquet, uno de los más convocantes de la Provincia y los equipos de Olavarría asistieron en buen número.

Estudiantes, Racing de Olavarría, El Fortín, Comercio de Alvear y Racing de La Madrid, además de los muchísimos deportistas del “Rojinegro” representaron a la ABO en la competencia que se extendió durante el pasado fin de semana.

Más de 1.300 chicos, más de 30 clubes y 120 equipos de distintos puntos del país, le dieron color y diversión al 20° Encuentro Nacional de Mini Básquet, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la región.

El evento contó con 17 canchas de juego dispuestas en todas las instalaciones del club serrano y muchísima acción, además de una tradicional fiesta de inauguración en el Duggan Martignoni.

Fuente: Prensa ABO